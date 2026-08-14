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Haziran'da inşaat üretimi yıllık %6 azaldı

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Haziran ayında inşaat üretimi yıllık yüzde 6, aylık yüzde 0,5 azaldı.

Haziran ayında inşaat üretimi yıllık yüzde 6, aylık yüzde 0,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 6 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Haziran ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,6 azaldı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 0,5 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Haziran ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,0 azaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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