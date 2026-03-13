Haberler

İnşaat üretim endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 8 arttı

Güncelleme:
İnşaat üretim endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ocak ayında yıllık bazda yüzde 8 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 8,1, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 8,8 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 7,1 yükseldiği görüldü.

İnşaat üretim endeksi, ocakta aylık bazda ise yüzde 0,9 arttı.

Endeks, bina inşaatı sektöründe aylık yüzde 0,1 azalış gösterirken, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,8, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 4,8 artış gösterdi.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
