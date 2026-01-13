İnşaat maliyetleri yüzde 23,93 arttı

Yekta İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Şişman, sektör olarak beklentilerinin girdi maliyetlerini dengeleyecek, üretimi ve yatırımı destekleyecek kalıcı adımların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

İnşaat sektöründe maliyet artışları hız kesmeden devam ediyor. Kasım 2025 verilerine göre, ülke genelinde inşaat maliyet endeksi yıllık bazda yüzde 23,93 oranında artış gösterirken, aylık artış ise yüzde 1,14 olarak gerçekleşti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi, İnşaat Komisyonu üyesi ve Yekta İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Şişman, bu artışları birebir hissettiklerini belirterek "Demirden çimentoya, işçilikten nakliyeye kadar hemen her kalemde yaşanan yükselişler, projelerin bütçelerini zorlamakla kalmıyor, yeni yatırımların planlanmasını da ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle yıllık bazdaki yüzde 23,93'lük artış, konut ve ticari yapı maliyetlerinin artık sürdürülebilir sınırları zorladığını açıkça ortaya koyuyor. Aylık yüzde 1,14'lük artış ise maliyetlerin hala yukarı yönlü seyrini sürdürdüğünü gösteriyor. Bu tablo, önümüzdeki dönemde konut fiyatları ve ihale bedelleri üzerinde baskının devam edeceğine işaret ediyor. Sektör temsilcileri olarak beklentimiz; girdi maliyetlerini dengeleyecek, üretimi ve yatırımı destekleyecek kalıcı adımların bir an önce hayata geçirilmesidir" dedi. - DÜZCE