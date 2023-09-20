İnşaat Sektörü Fahiş Fiyat Artışlarına Destek Bekliyor

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, çimento karteli ve inşaat malzemelerindeki fahiş fiyat artışlarının durması için destek beklediklerini söyledi. DAİMFED yönetimi, Ak Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı'yı ziyaret etti.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "İnşaat Sektörü olarak başta Çimento karteli ve sektöre ait inşaat malzemelerinde fahiş fiyat artışlarının durması konusunda destek bekliyoruz" dedi.

DAİMFED yönetimi Ak Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı'yı ziyaret etti.

Burada konuşan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, çimento karteli ve artan inşaat maliyetleri konusunda destek beklediklerini söyledi. Karslıoğlu, "Elbette inşaat sektörü olarak başta çimento karteli ve sektöre ait inşaat malzemelerinde fahiş fiyat artışlarının durulması konusunda yardımlarını desteklerini bekliyoruz. Bu çerçevede Adana için hizmet almanın tecrübeden yararlanma vaktinin geldiğini vurgulamak istiyorum" dedi.

Ak Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı ise DAİMFED'in bölge için önemine dikkat çekip elinden gelen desteği sağlayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Karslıoğlu, Gülatçı'ya tablo hediye etti. - ADANA