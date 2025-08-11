İnşaat Maliyetleri Yükselmeye Devam Ediyor

İnşaat Maliyetleri Yükselmeye Devam Ediyor
TÜİK, haziran ayında inşaat maliyetlerinin yıllık yüzde 23,58, aylık ise yüzde 1,37 oranında arttığını açıkladı. Malzeme ve işçilik endekslerinde de değişiklikler gözlemlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat maliyetinin haziran ayında yıllık yüzde 23,58, aylık yüzde 1,37 arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2025 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyeti haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,58 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,35 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,35 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,37 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,99 arttı.

Bina inşaatı maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 0,97 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,21 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti ise bir önceki aya göre yüzde 2,68 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,82 arttı.

