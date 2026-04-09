TÜİK: İnşaat maliyeti şubatta arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat maliyetinin şubat ayında yıllık yüzde 25,72; aylık yüzde 1,51 arttığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyeti şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,33, işçilik endeksi yüzde 0,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,73, işçilik endeksi de yüzde 29,12 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,89, işçilik endeksi yüzde 28,74 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,11, işçilik endeksi yüzde 1,03 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,24, işçilik endeksi yüzde 30,46 arttı.

