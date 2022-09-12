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Tüik: İnşaat Maliyet Endeksi Temmuz Ayında Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde 114,74 Arttı

Ekonomi Haberleri

Tüik: İnşaat Maliyet Endeksi Temmuz Ayında Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde 114,74 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; inşaat maliyet endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 6,46, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 114,74 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi de temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,56 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; inşaat maliyet endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 6,46, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 114,74 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi de temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,56 arttı.

TÜİK, temmuz ayına dair inşaat maliyet endeksini bugün açıkladı. Yıllık rakamlara bakınca yüzde 100'ü aşan inşaat maliyet endeksine ilişkin veriler şöyle:

"İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 6,46, YILLIK YÜZDE 114,74 ARTTI: İnşaat maliyet endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 6,46, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 114,74 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,29, işçilik endeksi yüzde 27,57 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 126,46, işçilik endeksi yüzde 83,89 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 7,10, YILLIK YÜZDE 110,56 ARTTI: Bina inşaatı maliyet endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,56 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,77, işçilik endeksi yüzde 27,76 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 120,93, işçilik endeksi yüzde 83,90 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 4,48, YILLIK YÜZDE 129,10 ARTTI: Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129,10 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,15 azaldı, işçilik endeksi yüzde 26,91 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 144,92, işçilik endeksi yüzde 83,88 arttı."

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

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