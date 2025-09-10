Haberler

İnşaat Maliyet Endeksi Temmuz’da Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 22,98, aylık yüzde 1,41 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi de aynı dönemde önemli artışlar kaydetti.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 22,98, aylık yüzde 1,41 arttı.

TÜİK, Temmuz ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,98 arttı. Bir önceki aya göre, malzeme endeksi yüzde 1,79, işçilik endeksi yüzde 0,72 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,98, işçilik endeksi yüzde 31,00 arttı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor iddiası

CHP'den istifa eden başkanvekili AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli'de kimyasal sızıntı! 'Pencereleri açmayın' uyarısı yapıldı

Şehirde kimyasal sızıntı alarmı: Dışarı çıkmayın, pencere açmayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.