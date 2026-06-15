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İnşaat maliyet endeksi nisanda aylık yüzde 2,73, yıllık yüzde 28,58 arttı

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TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi nisanda aylık yüzde 2,73, yıllık yüzde 28,58 yükseldi. Malzeme ve işçilik maliyetlerindeki artış dikkat çekti.

İnşaat maliyet endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 2,73, yıllık yüzde 28,58 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,73, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,58 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,75, işçilik endeksi yüzde 1,03 arttı.

Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 27,75, işçilik endeksi yüzde 30,02 yükseliş kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,44, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,11 artış gösterdi. Nisanda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,39, işçilik endeksi yüzde 0,93 yükseliş sergiledi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise malzeme endeksi yüzde 25,68, işçilik endeksi yüzde 29,53 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,65, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,41 artış gösterdi. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,84, işçilik endeksi yüzde 1,40 artış kaydetti. Malzeme endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 34,26, işçilik endeksi yüzde 31,78 yükseldi.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
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