İngiltere Merkez Bankası Şahin Tutumunu Sürdürdü

Ekonomistler, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) bugün mesajlarında "şahin" tutum sergileyerek olası bir faiz indirimine ilişkin beklentileri ötelediğini belirtti.

BoE'den yapılan açıklamaya göre, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında üyeler, 6'ya 3 oy ile politika faizini sabit tutmaya karar verdi.

PPK tutanaklarına göre, 3 üye, politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,50'ye çıkarılması yönünde görüş bildirdi.

St. James Place Ekonomi Araştırmaları Başkanı Hetal Mehta, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bankanın "şahin" mesajlarının piyasa beklentilerinin dengelenmesi açısından gerekli olduğunu savundu.

Mehta, "Temel enflasyon halen rahatsız edici derecede yüksek. Ücret enflasyonundaki şu ana kadarki düşüş, yüzde 2'lik enflasyon hedefiyle tutarlı seviyede değil." ifadelerini kullandı.

Aviva Yatırım Faiz Oranları Başkanı Ed Hutchings de bankanın olası faiz indirim beklentilerini yatıştırmaya çalıştığına işaret ederek, "Orta vadede, zayıf büyüme ve geçmişteki artışların henüz etkisinin tam olarak görülmemiş olması nedeniyle, faiz artırım döngüsünün henüz tamamlanmışsa bile neredeyse tamamlanmaya yakın olduğu açıkça görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

UBS Küresel Varlık Yönetimi Başkanı Dean Turner ise BoE'den bugün gelen "şahin" görünümlü açıklamalara rağmen bankanın gelecek yıl mayıs ayında faiz indirimlerine başlamasını beklendiğini belirtti.

Turner, "Bizim görüşümüze göre Bankanın şahin tonu, azalan enflasyonla, soğuyan iş gücü piyasasıyla ve cansız büyümeyle bağdaşmıyor. Bu nedenle İngiltere Merkez Bankasının gelecek yıl mayıs toplantısından itibaren faiz indirimine gitmesini beklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Birçok işletme faiz oranlarının en azından gelecek yıl gevşemeye başlayacağına dair bazı ipuçları umuyordu"

Oxford Business College Başkanı Sarwar Khawaja, "İngiliz ekonomisi ekim ayında resmi olarak küçülürken, hem tüketici harcamaları hem de işletme yatırımları düşerken, bankanın politikasının acı verici yan etkileri de yayılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bankanın yüksek faiz politikasının genel ekonomi ve hane halkları üzerindeki etkisine işaret eden Khawaja, bugünkü toplantıda hiç kimsenin bankanın faiz oranlarını düşürmesini beklemediğini ancak birçok işletmenin faiz oranlarının en azından gelecek yıl gevşemeye başlayacağına dair bazı ipuçları umduğunu belirtti.

Bankanın tutanaklarında ise olası bir faiz indirimini zamanlamasına ilişkin hiçbir işaretin verilmediğini belirten Khawaja, " İngiltere Merkez Bankası'na göre enflasyonla mücadele halen sürüyor ve banka faiz oranlarını daha da yükseltme hakkını saklı tutuyor. Ancak bu mücadelede birçok işletmenin ve hane halkının giderek zarara uğradığına dair kanıtlar artıyor." ifadelerini kullandı.

Martkets.com analisti Neil Wilson de piyasaların İngiltere Merkez Bankasının olması gerekenden daha "şahin" bir görünüm sergilediğine inandığını kaydetti.

ING Gelişmiş Piyasalar Ekonomisti James Smith ise "Bence şu anda faiz indirimleri konusunda spekülasyon için çok erken. (Ekonomide) Daha fazla gelişmeyi görmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.