İngiltere ekonomisi ikinci çeyrekte %0,4 büyüdü

İngiltere ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkenin haziran ayı ve yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Verilere göre, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 büyüyen İngiltere ekonomisi, nisan-haziran döneminde yüzde 0,4 büyüme gösterdi.

Ülke ekonomisi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 büyüdü. Piyasa beklentileri ikinci çeyrekte, çeyrek bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 1,1 büyüme yönündeydi.

İkinci çeyrekte büyümenin temel unsuru hizmet sektörü oldu. Bu dönemde hizmet sektörü yüzde 0,5 ve inşaat sektörü yüzde 0,3 büyürken üretim sektöründe değişim olmadı.

İngiltere'de kişi başına reel GSYH ikinci çeyrekte yüzde 0,4 arttı. Kişi başına GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 yükseldi.

Açıklanan aylık verilere göre İngiltere ekonomisi haziranda yüzde 0,3 büyüdü.

ONS, daha önce mayıs için açıkladığı yüzde 0,1'lik büyüme verisini ise 0 olarak revize etti. Böylece, İngiltere ekonomisi, nisandaki daralmanın ve mayıstaki yatay seyrin ardından haziranda yeniden büyüme gösterdi.

Kaynak: AA