İngiltere, Rusya'ya askeri ekipman ve yedek parça tedarik etmekle suçladığı 46 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. Listede Türkiye'den de bir firma bulunuyor.

İngiltere'den 46 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı! Aralarında Türk şirket de var

İngiltere, Rusya'ya askeri ekipman ve yedek parça tedarik etmekle suçladığı Türkiye ve Çin'in de aralarında olduğu çeşitli ülkelerdeki 46 kişi ve kuruluşa yaptırım getirdi.

TÜRKİYE'DEN HANGİ ŞİRKET LİSTEDE?

Yaptırım listesinde Türkiye'den Smart Trading Limited şirketi de yer aldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye'de yerleşik Smart Trading Limited şirketinin yaptırım kapsamındaki Batı menşeli ürünlerin Rusya'ya tedarikini sağladığı belirtildi.

BİRÇOK ÜLKEDEN KİŞİ VE KURUMLAR LİSTEDE

Türkiye'nin yanı sıra, Çin, Sırbistan, Özbekistan, Belarus ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan bazı kişi ve kuruluşlar da yaptırıma tabi tutuldu.

Yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların tam listesi: