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İngiltere'den 46 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı! Aralarında Türk şirket de var

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İngiltere, Rusya'ya askeri ekipman ve yedek parça tedarik etmekle suçladığı 46 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. Listede Türkiye'den de bir firma bulunuyor.

İngiltere, Rusya'ya askeri ekipman ve yedek parça tedarik etmekle suçladığı Türkiye ve Çin'in de aralarında olduğu çeşitli ülkelerdeki 46 kişi ve kuruluşa yaptırım getirdi.

TÜRKİYE'DEN HANGİ ŞİRKET LİSTEDE?

Yaptırım listesinde Türkiye'den Smart Trading Limited şirketi de yer aldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye'de yerleşik Smart Trading Limited şirketinin yaptırım kapsamındaki Batı menşeli ürünlerin Rusya'ya tedarikini sağladığı belirtildi.

BİRÇOK ÜLKEDEN KİŞİ VE KURUMLAR LİSTEDE

Türkiye'nin yanı sıra, Çin, Sırbistan, Özbekistan, Belarus ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan bazı kişi ve kuruluşlar da yaptırıma tabi tutuldu.

Yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların tam listesi:

  • JSC SOYUZ
  • Arutyunov Alexander BORISOVICH
  • Dmitriy Vladimirovich BABAN
  • Kamo Stepanovich GUKASYAN
  • Mikhail Nikolaevich BYCHKOV
  • Mkrtich Stepanovich ARAKELYAN
  • Ganez, Stepanovich GUKASYAN
  • Semyon Mkrtychovich SIMONYAN
  • Stepan Kamoevich GUKASYAN
  • Vasilii Yuryevich KRITSKII
  • Vitalii Yuryevich BABENKOV
  • Vladimir Nikolaevich ANYUROV
  • Zorair Artyushevich APRESYAN
  • Andranik Mkrtichovich OKROYAN
  • Anna Mkrtichevna OKROYAN
  • Arutyun Okroevich OKROYAN
  • Vaso Mikhakovick OKROYAN
  • Mkrtich OKROYAN
  • JSC RESEARCH AND PRODUCTION ENTERPRISE RADAR MMS
  • JSC VOTKINSK MACHINE BUILDING PLANT
  • Dmitriy STREZHNEV
  • JSC RADIOTECHKOMPLEKT
  • JSC RATEP
  • Aleksandr ZAKHAROV
  • Svetlana ZAKHAROVA
  • Nikita ZAKHAROV
  • Mariya ZAKHAROVA
  • Lavrenty ZAKHAROV
  • ID SOLUTION
  • Aeroscan
  • Orion
  • Yan Igorovich PETROVSKIY
  • Task Force Rusich
  • Charter Green Light
  • OOO MVIZION
  • Smart Trading Limited Sti
  • Sinno Electronics Co., Limited
  • Asia Pacific Links Limited
  • Xinghua Co., Limited
  • JSC DISPLAY DESIGN BUREAU
  • Avio Chem
  • Oil Tankers (SCF) Management
  • K&O Shipmanagement
  • Radiating World Shipping Services
  • Star Voyages Shipping
  • Sergei Seergevich Tregub
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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