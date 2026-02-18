Haberler

İngiltere'de yıllık enflasyon ocakta beklentilere paralel yüzde 3 oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'de ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 3 ile piyasa beklentilerine paralel ölçülürken, çekirdek enflasyon yüzde 3,1 oldu. Hizmet sektörü enflasyonu ise yüzde 4,4'e düştü.

İngiltere'de yıllık enflasyon ocakta yüzde 3 ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, ocakta yıllık enflasyon yüzde 3 ile piyasa beklentilerine paralel ölçüldü. Enflasyon, Aralık 2025'te yüzde 3,4 olmuştu.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon ise ocakta yıllık bazda yüzde 3,1 ile piyasa beklentisi olan yüzde 3'ün üzerine çıktı. Ülkede hizmet sektörü enflasyonu yıllık bazda yüzde 4,4'e indi.

İngiltere'de enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 0,5 oldu. Ulaşım, gıda ve alkolsüz içecek fiyatları aylık enflasyona en büyük aşağı yönlü katkıyı yaptı.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun ocakta belirgin şekilde yavaşlayarak Mart 2025'ten beri görülen en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

Kaynak: AA " / " + Nuran Erkul Kaya -
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı

Kış geri geldi, İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor! Seferler iptal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek

Tarihi zafer sonrası paylaşımı çok fena
Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü

Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi

Küplere bindi! 5-2'lik zafer sonrası Osimhen'i delirten olay