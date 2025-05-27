İngiltere'de Perakendeci Güveninde Tarihi Düşüş

İngiltere'de perakendeci güveni mayısta, son 5 yılın en keskin düşüşünü gösterirken perakendecilerin gelecek 12 ayda sermaye harcamalarında önemli ölçüde kesintiye gitmesi bekleniyor.

İngiliz Sanayi Konfederasyonunun (CBI) açıkladığı son anket verilerine göre, perakende satışların bir yıl öncesine göre nasıl değiştiğini gösteren aylık gösterge mayısta eksi 27'ye geriledi. Nisanda bu gösterge eksi 8 seviyesindeydi.

Ülkede haziranda beklenen perakende satışlara ilişkin göstergenin eksi 37 ile Şubat 2024'ten beri en düşük seviyesini göreceği tahmin ediliyor.

Perakende firmaları içinde gelecek üç ay içinde işlerinin daha kötüye gideceğini öngörenlerin net dengesi şubattaki eksi 19'dan mayısta eksi 29'a geriledi. Bu, perakendeci güveninde Mayıs 2020'den beri görülen en düşük seviye olarak kaydedildi.

Perakendecilerin, gelecek 12 ay içinde sermaye harcamalarını önemli ölçüde azaltacağı tahmin ediliyor.

CBI Başekonomisti Ben Jones, perakendecilerin işe alımları kestiğini, yatırımları azalttığını ve satış fiyatlarını bir yıldan uzun süredir en hızlı oranda artırmayı düşündüğünü belirterek, sektörün bir kısmının hala kırılgan tüketici talebiyle mücadele ettiğini ifade etti.