Haberler

İngiltere'de işsizlik oranında yatay seyir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, Kasım 2025-Ocak 2026 dönemindeki işsizlik oranının yüzde 5,2 olduğunu açıkladı. İşsizlik oranı önceki çeyrekte de aynı seviyede kalırken, maaş artışları keskin biçimde yavaşladı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Kasım 2025-Ocak 2026 aylarını kapsayan döneme ilişkin iş gücü piyasası verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede bu dönemdeki işsizlik yüzde 5,2 ile yatay seyir izledi. İşsizlik oranı Ekim-Aralık 2025 aylarını kapsayan üç aylık dönemde de yüzde 5,2 seviyesinde ölçülmüştü.

İngiltere'de ortalama maaş artışları ise bu dönemde keskin şekilde yavaşlama gösterdi. Çalışanların ikramiyeler hariç maaşları yüzde 3,8 artarken, ikramiyeler dahil maaşları yüzde 3,9 yükseldi.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasındaki koşulların söz konusu dönemde büyük çaplı değişiklik göstermediğini belirterek, çalışanların maaşlarındaki artış oranının son 5 yıldan uzun süredir görülen en düşük seviyede olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
UEFA'dan Liverpool'a soruşturma

Liverpool'un başı büyük dertte
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
Galatasaray, UEFA'ya tazminat davası açıyor

Galatasaray'dan UEFA'ya tazminat davası
Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
Dev bir gelirden oldular! Galatasaray'da kaçan balık büyük

4-0'lık yenilginin faturası ağır oldu
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı

7 yıl boyunca alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı