İngiltere'de işsizlik oranında yatay seyir

İngiltere'de işsizlik Kasım 2025-Ocak 2026 aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 5,2 oldu.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Kasım 2025-Ocak 2026 aylarını kapsayan döneme ilişkin iş gücü piyasası verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede bu dönemdeki işsizlik yüzde 5,2 ile yatay seyir izledi. İşsizlik oranı Ekim-Aralık 2025 aylarını kapsayan üç aylık dönemde de yüzde 5,2 seviyesinde ölçülmüştü.

İngiltere'de ortalama maaş artışları ise bu dönemde keskin şekilde yavaşlama gösterdi. Çalışanların ikramiyeler hariç maaşları yüzde 3,8 artarken, ikramiyeler dahil maaşları yüzde 3,9 yükseldi.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasındaki koşulların söz konusu dönemde büyük çaplı değişiklik göstermediğini belirterek, çalışanların maaşlarındaki artış oranının son 5 yıldan uzun süredir görülen en düşük seviyede olduğunu ifade etti.