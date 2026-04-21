İngiltere'de işsizlik yüzde 4,9'a geriledi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, Aralık 2025-Şubat 2026 döneminde işsizlik oranı çeyreklik bazda %0,2 azalarak %4,9'a düştü. Aynı dönemde, ikramiyeler hariç maaşlardaki artış ise %3,6 oldu.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Aralık 2025-Şubat 2026 aylarını kapsayan iş gücü piyasası verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde İngiltere'de işsizlik çeyreklik bazda yüzde 0,2 azalarak yüzde 4,9'a düştü.

Aynı dönemde ülkede çalışanların ikramiyeler hariç düzenli maaşlarındaki artış yıllık yüzde 3,6 olurken ikramiyeler dahil ücretlerdeki büyüme yüzde 3,8 olarak hesaplandı.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, düzenli maaşlardaki büyümenin son 5 yıldaki en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

Öte yandan McKeown, İngiltere'de aktif olarak iş aramayanların sayısının bu dönemde artış gösterdiğini ve "az sayıda öğrencinin" iş arayışında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
