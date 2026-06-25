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İngiltere'de üst üste ikinci günde haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı

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İngiltere'de Somerset bölgesinde sıcaklık 36,7 dereceye ulaşarak haziran ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu. Ülkede üst üste iki gün sıcaklık rekoru kırılırken, aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi.

İngiltere'de bugün Somerset bölgesinde sıcaklıklar 36,7 dereceyle haziran ayında kaydedilen en yüksek seviye oldu ve böylece ülkede üst üste iki gün sıcaklık rekoru görüldü.

İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden (Met Office) yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran'da Sussex'in batısındaki Wiggonholt bölgesinde 35,8 dereceyle kayıtlardaki en yüksek haziran ayı sıcaklığına ulaşılmasının ardından sıcaklıklar bugün ikinci kez rekor kırdı.

İngiltere'nin güneybatısındaki Somerset'in Merryfield bölgesinde sıcaklık bugün 36,7 dereceye ulaştı. Bu, ülkede haziran ayında kaydedilen en yüksek sıcaklığı olurken, ülkede üst üste iki gün sıcaklık rekoru görüldü.

İngiltere'de aşırı sıcaklar geçen hafta pazar gününden beri etkili oluyor. Met Office, hafta başında aşırı sıcaklar nedeniyle 24 ve 25 Haziran'ın ardından 26 Haziran için de kırmızı alarm verdi.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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