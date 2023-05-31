İngiltere'de artan kahve fiyatları sonrası, market reyonlarına maket kavanozlar konuldu
Ekonomi Haberleri
İngiltere'nin başkenti Londra'da kahve fiyatlarının artmasının ardından, bir markette hırsızlığa karşı dikkat çeken bir önlem alındı. Market çalışanları reyonlara sahte kahve kavanozları yerleştirip, "Lütfen görevliden yardım isteyin" notunu düştü.
Londra'nın Walthamstow bölgesindeki bir markette, enflasyon nedeniyle fiyatı artan hazır kahve kavanozlarında 'sahte' ürünler kullandı.
"BU ÜRÜN MAKETTİR"
Kavanozlardan birinin üzerinde "Bu ürün makettir, satılık değildir, lütfen bir personelden yardım isteyiniz" yazılı bir kağıt görüldü. Market görevlisi, hırsızlık olabileceğinden, önceliğinin personel güvenliğini korumak olduğunu söyledi.
YÜZDE 13 ARTTI
Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, hazır kahvenin fiyatı geçen yıl yüzde 13 arttı. Geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı yasa dışı işgalinin ortasında gıda fiyatları hızla arttı. İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) ve Nielsen tarafından yapılan bir ankete göre, gıda enflasyonu Mayıs ayına kadar yüzde 15,4'e düştü. Ancak bakkallardaki genel enflasyon oranı, kahve, çikolata ve gıda dışı kalemleri yüzde 9'luk yeni bir yüksekliğe ulaştı.