ING Hollanda'da Bireysel Bankacılık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Atandı

Türkiye'den bir lider olan Işıl Akdemir Evlioğlu, ING Hollanda'da Bireysel Bankacılık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Evlioğlu, finans sektöründe geniş bir deneyime sahiptir.

Işıl Akdemir Evlioğlu, ING Hollanda Bireysel Bankacılık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türk finans dünyasından bir lider daha ING'de üst düzey göreve getirildi. Finans sektöründe geniş bir deneyime ve bilgi birikimine sahip Işıl Akdemir Evlioğlu, 1 Kasım itibarıyla ING Hollanda Bireysel Bankacılık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

Son olarak Garanti BBVA Türkiye Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Evlioğlu, bireysel ve tüzel bankacılığı müşterilerine yönelik müşteri çözümleri, dijital bankacılık, pazarlama, müşteri iletişim merkezi ve sürdürülebilirlik çözümleri alanlarından sorumluydu. Daha öncesinde, Garanti Ödeme Sistemleri'nde pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı ve ardından da genel müdür olarak görev yapan Evlioğlu, McKinsey & Company'de yardımcı ortak göreviyle finansal kurumlar alanında da deneyim kazandı.