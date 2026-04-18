Yangınlardan etkilenen vatandaşlar yalnız bırakılmadı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde son 2 yılda meydana gelen yangınlarda evleri zarar gören 8 haneye toplam 2 milyon 838 bin 104 lira destek sağlandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 2024-2026 yılları arasında meydana gelen ev yangınlarından etkilenen vatandaşlara yönelik devlet destekleri sürüyor. Yangınlardan etkilenen hanelere çeşitli kurumlar aracılığıyla maddi yardım sağlandı. İnebolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 6 haneye toplam 31 bin TL destek verildi. İnebolu Kaymakamlığı tarafından ise 2 haneye 205 bin 104 lira 80 kuruş ödeme yapıldı. Bu iki kalemde toplam 8 haneye 236 bin 104 lira 80 kuruşluk yardım ulaştırıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından da yangından zarar gören 8 haneye toplam 2 milyon 602 bin TL destek sağlandı. İnebolu Kaymakamlığı, yangınlardan eklenen vatandaşlara yapılan toplam yardım miktarının 2 milyon 838 bin 104 lira 80 kuruşa ulaştığını ifade etti. - KASTAMONU

