Haberler

İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu

İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın’ın önemli ihracat ürünlerinden olan incirde sezon telaşı devam ederken, incir kesim ve ihraç tarihleri belli oldu.

Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden olan incirde sezon telaşı devam ederken, incir kesim ve ihraç tarihleri belli oldu.

Türkiye'nin en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da sezon hareketliliği devam ederken, incirde hasat ve ihracat tarihleri de belli oldu. Tüm semavi dinlerde kutsal meyve olarak tanımlanan, düşük kalorisiyle diyetlerde tavsiye edilen taze incirde hasat zamanı başladı. Aydın'da yetişen sarılop türü taze incir ve İngiliz Kraliyet Ailesinin sofralarını süsleyen Bursa Siyahı olarak tanımlanan siyah incir için ilk kesim ve ihraç tarihleri belli oldu. Alınan karara göre sarılop incir 29 Temmuz'da hasat edilebilecek, 30 Temmuz'da ise ihracatına izin verilecek. Siyah incirde de kesim tarihi 30 Temmuz, ihraç tarihi ise 31 Temmuz olarak belirlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bölgemizde yetiştirilen Sarılop ve Siyah çeşidi taze incirlerin kesim ve ihracat tarihleri, Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından yapılan saha incelemeleri sonucunda belirlendi. Aydın ili ve ilçelerinde emsal bahçelerde gerçekleştirilen kontrollerde; meyvelerin genel özellikleri, sınıf özellikleri ve yeme olgunluğu değerlendirilerek belirlenen tarihler uygun bulunmuştur. Üreticilerimize bereketli, ihracatçılarımıza başarılı ve bol kazançlı bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar

Üsküdar operasyonunun detayları! Kripto detayı çok konuşulur
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama

Sinem Dedetaş’ın gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatıyordu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti

Bakan imzalamadı, başbakan anında müdahale etti
'Kopyala-yapıştır' açıklama! Müslim Sarı'nın Sinem Dedetaş paylaşımına yorum yağıyor

Kopyalayıp yapıştırmış! Sinem Dedetaş paylaşımına yorum yağıyor
Artvin’de 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Daha çocuk yaştaydı! Bahçede yere yığılıp hayata veda etti
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
İran'da polis öldüren 2 kişi binlerce kişinin gözü önünde idam edildi

İran'da polisleri öldüren iki kişi binlerce kişinin gözü önünde idam edildi
Önce sevgilisini sonra olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi öldürmüştü! Katliamın nedeni akılalmaz

Sevgilisi ve 2 kişiyi öldürmüştü! Katliamın nedeni akılalmaz
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu

3 top dondurmanın fiyatına isyan etti, aldığı cevapla harekete geçti