İmzalar atıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak her ay 300 lira promosyon ödemesi alacak - Haberler

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İmzalar atıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak her ay 300 lira promosyon ödemesi alacak

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında imzalanan promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yansıtılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında promosyon protokolü imzalandı. Protokole göre, tüm Emniyet personelinin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yansıtılacak.

ÖDEMELER 6 AYDA BİR YAPILACAK

İlave ödeme miktarı 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında da artırılacak. Yapılan protokolün süresi ise 5 yıl geçerli olacak.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından "Teşkilatımız personeline hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurulan paylaşımda, "Genel Müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında imzalanan yeni promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacaktır. Ayrıca bu miktar 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılacaktır. Protokolün süresi 5 yıl olacaktır. Tüm personelimize duyurulur." ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım:

İmzalar atıldı! Polislerin maaşlarına her ay 300 kira ilave ödeme yansıtılacak

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis, Ekonomi, Haberler

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