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IMO, Körfez'de mahsur kalan denizciler için tahliye planını geçici olarak askıya aldı

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Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, Umman açıklarında bir kargo gemisine saldırı düzenlenmesi üzerine Körfez'de mahsur kalan 11 bin denizci için başlatılan tahliye planının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, bugün Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisine yönelik saldırının ardından Körfez'de mahsur kalan 11 bin denizci için dün başlattıkları tahliye planını geçici olarak durdurduklarını bildirdi.

IMO'dan yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Dominguez, IMO'nun tahliye planının devreye girmesinin ardından birkaç geminin başarıyla tahliye edildiğini belirtti.

Ancak bugün Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir gemiye Umman Körfezi'nde bir saldırı düzenlendiğini anımsatan Dominguez, "Bu gemi, IMO'nun tahliye planı kapsamında geçiş yapmamıştı ancak denizcilerin güvenliğinin her zaman en öncelikli konu olduğunu defalarca vurguladım. Bu nedenle koordineli bir yaklaşım ve seyir güvenliğini sağlamak amacıyla durum netleşene kadar tahliye planı askıya alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Dominguez, bugünün "Dünya Denizciler Günü" olduğunu hatırlatarak, "Bugün, Basra Körfezi'nde mahsur kalan binlerce denizcinin tahliyesinin, bu jeopolitik çatışmada ikincil kurbanlar haline gelme riski olmaksızın devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mutabakat zaptından sonra ilk defa Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğraması

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), bugün ABD ile İran'ın mutabakat zaptından sonra ilk defa Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığını bildirmişti.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu kargo gemisinin köprü kısmında hasar oluştuğu aktarılarak, saldırıya maruz kalan gemide can kaybı veya yaralanma olmadığı bilgisi paylaşılmıştı.

IMO'dan dün yapılan açıklamada da Körfez'de mahsur kalan 11 binden fazla denizci için tahliye planının uygulanmasına başlanacağı ve bu büyük çaplı operasyonun, İran, Umman, bölgedeki diğer tüm kıyı devletleri, ABD ve denizcilik sektörüyle yakın işbirliği içinde yürütüleceği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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