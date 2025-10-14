IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), ekim ayı 'Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı. Raporda, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edilirken, enflasyonun yüksek seyredeceği vurgulandı.

2025 VE 2026 İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTIRILDI

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin 2025 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3,5'e, 2026 yılı tahminini ise yüzde 3,3'ten yüzde 3,7'ye yükseltti. Fon, Türkiye ekonomisinde iç talep ve ihracatta toparlanma sinyallerine dikkat çekti. Revizyon, temmuz ayındaki rapora göre Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentilerin güçlendiğini gösteriyor.

ENFLASYON YÜKSEK SEYREDECEK

Raporda, Türkiye'de ortalama tüketici enflasyonunun 2025'te yüzde 34,9, 2026'da ise yüzde 24,7 olmasının beklendiği belirtildi. İşsizlik oranı tahmini ise her iki yıl için yüzde 8,3 seviyesinde sabit tutuldu.

KÜRESEL BÜYÜMEDE SINIRLI İYİLEŞME

IMF, küresel ekonomik büyüme tahminini 2024 için yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye çıkardı. 2025 yılı için küresel büyüme beklentisi ise yüzde 3,1 olarak korundu. Raporda, dünya ekonomisinin zayıf ama dirençli bir toparlanma sürecinde olduğu vurgulandı.

"GÖRÜNÜME YÖNELİK RİSKLER ARTIYOR"

IMF, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin, küresel ekonomide riskleri artırdığı uyarısında bulundu. Raporda şu ifadeler yer aldı: "Ticaret politikası belirsizliği yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Korumacı önlemlerin etkisi henüz sınırlı olsa da, fiyatlar ve yatırımlar üzerindeki baskı artıyor."

Fon ayrıca, küresel ekonominin daha parçalanmış bir yapıya doğru ilerlediğini ve bu durumun önümüzdeki yıllarda büyüme üzerinde risk oluşturabileceğini belirtti.