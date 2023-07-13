IMF, Pakistan'a 3 Milyar Dolarlık Mali Yardım Onayladı
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ABD merkezli Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Pakistan ile üzerinde anlaşmaya varılan ve 3 milyar dolarlık mali yardım içeren ekonomik programı onayladı. Anlaşmaya göre, Pakistan'ın ekonomik bir reform programına gireceği ve mali yardımın 9 aylık süre içinde ödeneceği belirtildi. IMF, kararlı politika uygulamasının önemine vurgu yaparak, anlaşmanın daha fazla mali disiplin ve reformları gerektireceğini ifade etti.
ABD merkezli Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, daha önce Pakistan ile üzerinde anlaşmaya varılan ve 3 milyar dolarlık mali yardım içeren ekonomik programı onayladı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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