IMF, Pakistan'a 3 Milyar Dolarlık Mali Yardım Onayladı

ABD merkezli Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Pakistan ile üzerinde anlaşmaya varılan ve 3 milyar dolarlık mali yardım içeren ekonomik programı onayladı. Anlaşmaya göre, Pakistan'ın ekonomik bir reform programına gireceği ve mali yardımın 9 aylık süre içinde ödeneceği belirtildi. IMF, kararlı politika uygulamasının önemine vurgu yaparak, anlaşmanın daha fazla mali disiplin ve reformları gerektireceğini ifade etti.