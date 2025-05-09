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IMF, Pakistan'a 1 Milyar Dolarlık Kredi Sağladı

IMF, Pakistan'a 1 Milyar Dolarlık Kredi Sağladı
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan'ın ekonomik reform programının ilk incelemesini tamamlayarak ülkenin 1 milyar dolarlık kaynağa erişimini onayladı. Bu destekle Pakistan'ın ekonomik dayanıklılık ve reform çabalarına katkı sağlanacak.

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Pakistan için yaklaşık 7 milyar dolarlık kredi programının ilk incelemesini tamamlarken, ülkenin yaklaşık 1 milyar dolarlık kaynağa erişimine izin verdi.

IMF'den yapılan açıklamada, Pakistan'ın ekonomik reform programının ilk gözden geçirme sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, ilk değerlendirmenin tamamlanmasıyla, ülkenin yaklaşık 1 milyar dolarlık kaynağa erişimine izin verildiği aktarıldı.

Pakistanlı yetkililerin programı güçlü şekilde uyguladığı belirtilen açıklamada, bu durumun finansman koşullarında iyileşmeye ve ekonomide toparlanmaya katkı sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, ileriye dönük politika öncelikleri arasında rekabetin güçlendirilmesi, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması, kamu iktisadi teşebbüslerinin reformu, kamu hizmetlerinin ve enerji sektörünün sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi ile iklim dayanıklılığının oluşturulmasına yönelik reformların ilerletilmesinin yer alacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Pakistan'ın iklim kırılganlıkları ve doğal afetlere karşı ekonomik dayanıklılık oluşturma çabalarını destekleyecek bir program kapsamında yaklaşık 1,4 milyar dolarlık finansman sağlayacak düzenleme talebinin de onaylandığı belirtildi.

IMF, Eylül 2024'te Pakistan için 37 ay süreli, yaklaşık 7 milyar dolarlık Genişletilmiş Fon Kolaylığı programını onaylamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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