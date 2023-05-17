IMF, Gana'nın 3 Milyar Dolarlık Kurtarma Paketini Onayladı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan Gana'nın 3 milyar dolarlık kurtarma paketini oy birliğiyle onayladı. IMF, Gana ekonomisinin toparlanmasını desteklemek için 3 milyar dolarlık kurtarma paketi talebini onayladı. Gana Enerji Bakan Yardımcısı Mohammed Amin Adam, hükümetin IMF'den alacağı 3 milyar dolarlık kredinin ilk kısmını bu hafta almayı beklediklerini bildirmişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan Gana'nın 3 milyar dolarlık kurtarma paketini oy birliğiyle onayladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, IMF, Gana ekonomisinin toparlanmasını desteklemek için 3 milyar dolarlık kurtarma paketi talebini onayladı.

Gana Enerji Bakan Yardımcısı Mohammed Amin Adam, yaptığı açıklamada, hükümetin IMF'den alacağı 3 milyar dolarlık kredinin ilk kısmını bu hafta almayı beklediklerini bildirmişti.

Adam, geri kalan miktarın, IMF gözden geçirmelerine tabi olmak üzere, her 6 ayda bir 350 milyon dolarlık eşit kısımlar halinde ödenmesinin muhtemel olduğunu söylemişti.

Gana, 3 yıl önce başlattığı "Gana Yardımın Ötesinde" kampanyası kapsamında IMF programından çıkmıştı.

Ülkede son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle tekrar IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapılmıştı. Bu karar, aktivisitler ve halk tarafından eleştirilse de analistler, kararın Gana'nın zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olacağını belirtiyor.