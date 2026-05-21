IMF Fransa ekonomisinin büyüme tahminini düşürdü

IMF, Fransa ekonomisinin 2025 büyüme beklentisini yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye indirdi. Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı ters rüzgarlar ve belirsizliklerin büyümeyi yavaşlattığı belirtildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye indirdi.

IMF, 4. Madde konsültasyonu kapsamında IMF personelinin ülkeye ziyareti sonunda elde edilen ön bulguları paylaştı.

IMF'den yapılan açıklamada, Fransa ekonomisinin iç ve dış şoklara rağmen 2025 yılında ılımlı bir hızla büyümeyi sürdürdüğü ancak Orta Doğu'daki savaştan kaynaklanan yeni ters rüzgarların ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturmaya başladığı aktarıldı.

Açıklamada, ülke yetkililerinin enerji şokuna verdiği yanıtın şu ana kadar uygun olduğu, piyasa teşviklerini korur ve maliyetleri kontrol altında tutarken, önlemlerin sınırlı, geçici ve en kırılgan kesimleri hedefleyecek şekilde sürdürülmesi gerektiği kaydedildi.

Ülke ekonomisinin büyüme görünümünün yüksek düzeydeki dış ve iç belirsizliklere tabi olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Fransa ekonomisinin büyümesinin 2025'teki yüzde 0,9 seviyesinden 2026'da yüzde 0,7'ye yavaşlamasının beklendiği bildirildi.

IMF, nisan ayında yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Fransa ekonomisinin 2026'da yüzde 0,9 büyüyeceğini öngörmüştü.

Açıklamada, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı etkilerin enflasyonu artırırken iç talebi zayıflattığı ifade edildi.

Şirket yatırımları ve hane halkı tüketiminin bu şok karşısında yavaşlamasının beklendiği belirtilen açıklamada, temel senaryoda dış koşulların istikrar kazanmasıyla büyümenin 2026'nın sonlarından itibaren kademeli olarak toparlanmasının ve seçimlerin ardından iç belirsizliğin azalmasıyla 2027'nin ikinci yarısında daha da güçlenmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, kısa vadede görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
