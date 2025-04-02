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IMF, ABD'nin yürürlüğe sokacağı vergi tarifelerine ilişkin olumsuz tahminde bulundu

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Dünya, ABD'nin yürürlüğe sokacağı vergi tarifelerine kilitlendi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergilerinin küresel ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Küresel ticaret savaşını son halkası ABD'nin yürürlüğe sokacağı vergi tarifeleriyle genişliyor. Küresel ekonomilerin dikkatle yöneldiği son karar ilişkin IMF'den de bir açıklama geldi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'nın açıklaması şu şekilde: Ne kadar erken daha fazla netlik olursa o kadar iyi; çünkü araştırmamız gösteriyor ki belirsizlik ne kadar uzun sürerse, büyümeyi o kadar olumsuz etkileyebilir.

Fon, tüketici ve yatırımcı güveninin zayıfladığına dair son verilerde işaretler görüyor ve bunun büyüme beklentileri üzerinde etkilere yol açtığını biliyoruz.

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IMF, ABD'nin yürürlüğe sokacağı vergi tarifelerine ilişkin olumsuz tahminde bulundu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

DÜNYANIN TRUMP İÇİNE ETMEYE ÇALIŞIYIR,, BENİM ÜLKEMDE ÖZGÜR ÜLKEYİ BÖLÜP KAOSA SÜRÜKLEMEK İSTİYOR,, İNSANLARIN BU VASIFSIZ SİYASETÇİLERDEN NEDİR ÇEKTİĞİ, VASIFLI ONURLU VATANSEVER AHLAKLI SİYASETÇİLER LAZIM BİZLERE......

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