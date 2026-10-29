İmbat Madencilik, TORKU'dan 1 milyar 475 milyon TL alacağını tahsil edemiyor

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - İmbat Madencilik, maaşlarını düzenli olarak alamadıkları için eylem yapan binlerce çalışanına mesaj gönderdi. Mesajda, Soma B Termik Santrali'ni kontrol eden Konya Şeker'in (TORKU) 1 milyar 475 milyon TL'lik kömür borcunu ödemediğini belirterek, "Açıkça ifade ediyoruz, şirketimizin kasasında saklanan, çalışanlarımızdan esirgenen bir para yoktur. Varlıklarımız ipotek altındadır. Maaşları düzenli ödeyebilecek başka bir mali kaynağımız kalmamıştır" denildi.

Manisa'nın Soma ilçesi Eynez bölgesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik, yer altı kömür üretimi yapıyor ve yaklaşık 4 bin 200 kişi istihdam ediyor. İmbat Madencilik çalışanları, maaşları ve primleri geciktiği için Ankara'ya yürüyüş başlattı. Çalışanlar, maaşlarının ve alacaklarının bir an önce ödenmesini talep ediyor.

İmbat Madencilik yönetimi, çalışanlarına yönelik mesaj yayımladı. İmbat Madencilik'in, tarihinin en ağır mali ve idari sürecinden geçtiği ifade edilen mesajda, "Bugüne kadar olduğu gibi bugün de hiçbir gerçeği sizlerden gizlemeyeceğiz. Yaşadığımız mali krizin temelinde, Türkiye Kömür İşletmesi ile yapılan kömür tedarik düzeninin bozulması ve Torku'ya satılan kömürlerin bedelinin tahsil edilememesi bulunmaktadır" denildi.

"VARLIKLARIMIZ İPOTEK ALTINDADIR"

Mesajda, Soma B Termik Santrali'ni kontrol eden Konya Şeker'in (TORKU) 1 milyar 475 milyon TL'lik kömür borcunu ödemediği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugün itibarıyla 1 milyar 475 milyon TL alacağımız ödenmemiştir. Açıkça ifade ediyoruz, şirketimizin kasasında saklanan, çalışanlarımızdan esirgenen bir para yoktur. Varlıklarımız ipotek altındadır. Maaşları düzenli ödeyebilecek başka bir mali kaynağımız kalmamıştır. Bu gerçekler bütün belgeleriyle devletimizin ilgili makamlarına sunulmuştur. Şirketimizin imkanları olduğu halde çalışanlarına ödeme yapmadığı yönündeki söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Hiç kimsenin, doğrulanmamış iddialarla çalışanlarımızın haklı kaygılarını artırmasına ve aramızdaki güveni zedelemesine izin vermeyeceğiz. Gerçeklerin ölçüsü, söylentiler değil, belgelerdir. Bugün üretimden elde edilen gelir, öncelikle çalışanlarımızın ücretlerine ve iş güvenliğinin zorunlu ihtiyaçlarına ayrılmaktadır."

İmbat Madencilik'in, devletten belgelenmiş 1 milyar 475 milyon TL alacağının tahsili için etkin biçimde devreye girmesinin beklendiği kaydedilen mesajda, "Yönetim olarak görevimiz yalnızca bugünkü krizi aşmak değildir. Önceliğimiz; çalışanlarımızın haklarını korumak, iş güvenliğinden asla taviz vermemek ve İmbat Madencilik'i çalışanlarının geleceğini esas alan, güçlü, kalıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır" denildi.

Kaynak: ANKA