Kapasite kullanım oranı Aralık'ta değişmedi

Güncelleme:
Aralık ayında Türkiye imalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı yüzde 74,4 olarak kaydedildi. TCMB'nin açıkladığı verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise 0,1 puan artarak yüzde 74,2 oldu.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), Aralık ayında, geçen aya göre değişim göstermeyerek yüzde 74,4 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, aralık ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1799 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,2 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO da değişim göstermeyerek 74,4 olarak kaydedildi.

Türkiye'de 2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl

20242025
Ocak

76,274,6
Şubat

76,474,5
Mart

76,274,4
Nisan

76,774,3
Mayıs

76,375,0
Haziran

76,374,6
Temmuz

75,974,2
Ağustos

75,473,5
Eylül

74,974,0
Ekim

74,974,2
Kasım

75,674,4
Aralık

75,874,4

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
