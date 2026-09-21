Haberler

İmalat sanayi KKO-MA Eylül'de 0,6 puan artışla yüzde 74,1'e yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+78 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCMB, Eylül ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini açıkladı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO-MA bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,1, arındırılmamış KKO ise 0,7 puan artarak yüzde 74,2 oldu.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini açıkladı. Eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1982 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 74,2 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sapanca'da kan donduran olay! Tartıştığı annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk kaçtı

Tartışma kanlı bitti! Anne İpek'i vuran 16 yaşındaki oğlu kaçtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar

Milyonları kahreden anlar!
Türk başbakan adayı Elif Eralp'in Berlin'deki seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı

Türk başbakan adayının seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı
Vincenzo Italiano: Bence maçı ilk yarıda kaybettik

Vincenzo Italiano: Bence maçı...
SPK’dan tasfiye sürecindeki fonlar için süre değişikliği: 6 aya çıkarıldı

131 fon için karar verilmişti! SPK, tasfiye sürecini 6 aya çıkardı
Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp 'Jin, jiyan, azadi' sloganıyla halay çekti

Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp'ten dikkat çeken kutlama
Kadın esnaf çocuklarının gözü önünde darbedildi

Kadın esnaf çocuklarının gözü önünde darbedildi
Ağzını açtı petrol fiyatları geriledi! Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali

Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali