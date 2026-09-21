İmalat sanayi KKO-MA Eylül'de 0,6 puan artışla yüzde 74,1'e yükseldi

İmalat sanayi KKO-MA Eylül'de 0,6 puan artışla yüzde 74,1'e yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TCMB, Eylül ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini açıkladı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO-MA bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,1, arındırılmamış KKO ise 0,7 puan artarak yüzde 74,2 oldu.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini açıkladı. Eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1982 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 74,2 seviyesinde gerçekleşti.