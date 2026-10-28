İmalat ihracatında yüksek ve orta-yüksek teknoloji payı 2027'de yüzde 48,5 olacak

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Türkiye'nin imalat sanayisi ihracatında yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerin toplam payının gelecek yıl yüzde 48,5'e yükseltilmesi, sektörün toplam ihracatının ise 276 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

AA muhabirinin, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, imalat sanayisinde teknoloji yoğunluğunun ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için yatırım, finansman ve AR-GE faaliyetleri desteklenecek.

Bu yıl yüzde 4 olması beklenen yüksek teknolojili sanayilerin imalat sanayisi ihracatındaki payının, gelecek yıl yüzde 5,5'e çıkarılması öngörülüyor. Orta-yüksek teknolojili sanayilerin payının da yüzde 40'tan yüzde 43'e yükseltilmesi hedefleniyor.

Böylece iki teknoloji grubunun toplam payının, bu yıl için tahmin edilen yüzde 44 seviyesinden 4,5 puan artarak yüzde 48,5'e ulaştırılması planlanıyor.

İmalat sanayisi ihracatının ise bu yıl gerçekleşmesi beklenen 266,2 milyar dolardan gelecek yıl 276 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor. Bu hedef, ihracatta 9,8 milyar dolarlık artışa karşılık geliyor.

İmalat sanayisinin cari fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasıladaki payının da yüzde 15,5'ten yüzde 15,9'a çıkarılması amaçlanıyor.

Girişimlerin orta-yüksek teknolojilerde yoğunluğu

Programdaki teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayisinin yapısına bakıldığında, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve katma değerdeki ağırlığı da dikkati çekiyor.

Yüksek teknolojili sektörler, imalat sanayisindeki girişimlerin yüzde 0,8'ini, çalışanların yüzde 2,9'unu, üretim değerinin yüzde 3,6'sını ve katma değerin yüzde 6'sını oluşturuyor.

Orta-yüksek teknolojili sektörlerin ise girişim sayısındaki payı yüzde 12,6, çalışan sayısındaki payı yüzde 20,5 düzeyinde bulunuyor. Bu sektörler, üretim değerinin yüzde 27,5'ini ve katma değerin yüzde 29,4'ünü oluşturuyor.

İhracatın teknoloji yapısında da söz konusu sektörlerin ağırlığı artıyor. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerin toplam imalat sanayisi ihracatındaki payı, 2021'de yüzde 36,4 iken 2025'te yüzde 43,4'e ulaştı.

Teknoloji yoğun sektörlerin kredilerden aldığı pay artırılacak

Üretimdeki teknolojik dönüşümün finansmanla desteklenmesi kapsamında toplam kredilerde orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin payının, bu yıl için tahmin edilen yüzde 6,9'dan gelecek yıl yüzde 7,6'ya yükseltilmesi hedefleniyor.

Türk Eximbank kredi hacminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ihracatın payının da yüzde 45'ten yüzde 45,3'e çıkarılması öngörülüyor. KOSGEB destekleri içinde imalat sanayisinin payı ise 2027 için yüzde 90 olarak planlandı.

Verimlilik tarafında, 2021 yılı 100 kabul edilen imalat sanayisinde çalışılan saat başına üretim endeksinin, bu yıl beklenen 110,5 seviyesinden gelecek yıl 112,7'ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Çip ve kuantum teknolojilerinde altyapı geliştirilecek

Yüksek teknolojili üretim kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla mikroelektronik, yarı iletkenler, kuantum teknolojileri ve yeni nesil haberleşme alanlarında çalışmalar yürütülecek.

Bu kapsamda yeni kurulacak Yarı İletken Enstitüsü ve çip tesisi için temiz oda kurulum işleri gerçekleştirilecek. Yerli ve milli 6G teknolojisi uygulamalarına yönelik çalışmalar desteklenecek.

Süperiletken kuantum bilgisayar çipi ölçüm düzeneği, beş kübiti kapsayacak şekilde büyütülecek. Süperiletken Kuantum Bilgisayar İşlemcisi Geliştirilmesi Projesi kapsamında da beş kübitlik çip üretimi için faaliyetler yürütülecek.

Savunma elektroniğinde geliştirilen yerli teknolojilerin sivil alanlara aktarılması da desteklenecek. Hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılabilen yenilikçi teknolojilere yönelik projeler, Sanayi AR-GE Destek Programı ve KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı çağrılarında öncelikli olarak desteklenecek.

Otomotivde 45,5 milyar, elektronikte 4,5 milyar dolarlık ihracat hedefi

Öncelikli sektörlerin imalat sanayisi ihracatı içindeki payının, bu yıl için tahmin edilen yüzde 40,1'den 2027'de yüzde 43,5'e çıkarılması planlanıyor.

Otomotiv sanayisi ihracatının bu yıl beklenen 41,6 milyar dolardan gelecek yıl 45,5 milyar dolara yükselmesi hedefleniyor. Sektörün imalat sanayisi ihracatındaki payının da yüzde 15,6'dan yüzde 16,5'e çıkması öngörülüyor.

Elektrikli teçhizat ihracatının 20,9 milyar dolardan 22,8 milyar dolara, makine ihracatının 19,2 milyar dolardan 19,8 milyar dolara yükseltilmesi amaçlanıyor.

Elektronik sektöründe ise ihracatın 4 milyar dolardan 4,5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: AA