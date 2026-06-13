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Platform çalışanları için küresel standartları belirleyen ILO Sözleşmesi kabul edildi

Platform çalışanları için küresel standartları belirleyen ILO Sözleşmesi kabul edildi
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda platform çalışanları için küresel standartları belirleyen sözleşmeyi kabul etti. Sözleşme, dijital platform çalışanlarının hakları, adil ücretlendirme, sosyal koruma ve algoritma şeffaflığı gibi konuları kapsıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda, platform çalışanları için küresel standartları belirleyen ILO Sözleşmesi kabul edildi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında platform çalışanları için küresel standartları belirleyen ILO Sözleşmesi, delegelerin 406 kabul, 8 ret ve 36 çekimser oyuyla kabul edildi. Yapılan sözleşmeyle dijital çalışma platformları ve platform işçilerine, sektörde insana yakışır işi teşvik etmek için küresel ortam oluşturulması amaçlandı. Sözleşmeye göre yeni düzenlemeler, her ülkenin yasalarına göre resmi veya gayri resmi çalışan olarak sınıflandırılmalarına bakılmaksızın, tüm dijital platform çalışanları için geçerli olacak.Sözleşmeyle işlerin nasıl ücretlendirildikleri esas alınarak serbest çalışanların doğru şekilde sınıflandırılması belirlenecek.

Sözleşme, işçi hakları, şiddet ve tacize karşı koruma, adil ücretlendirme, sosyal koruma ve algoritmaların ve otomatik karar alma sistemlerinin kullanımında şeffaflık ve hesap verebilirlik de dahil olmak üzere platform işçilerini etkileyen çok çeşitli konuları ele alıyor.

Sözleşmedeki yeni standartların pratikte uygulanabilmesi için ILO'ya üye ülkelerin sözleşmenin hükümlerini onaylamaları ve iç hukuklarına dahil etmeleri gerekiyor. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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