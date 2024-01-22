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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki deneyine başladı

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Türk Uzay Bilim Misyonu için çalışmalara başlayan Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi tuz stresine maruz bırakılan bitkiler üzerine olacak. Deneyde iki farklı bitki türünün tuz stresine verdikleri fizyolojik ve moleküler yanıtlar karşılaştırılacak.

Türkiye Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi tuz stresine maruz bırakılan bitkilerin araştırılması olacak. Deneyde, farklı bitki türlerinin tuz stresine verdikleri yanıtlar karşılaştırılacak.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki deneyine başladı

TUZ STRESİNE MARUZ BIRAKILAN BİTKİLERİ ARAŞTIRACAK

Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Gezeravcı tarafından Türk Uzay Bilim Misyonu için çalışmalara başlandı. Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi tuz stresine maruz bırakılan bazı bitkilerin araştırılması olarak belirlendi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki deneyine başladı

3 ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİN PROJE YÖNETİCİSİ

Ege Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Türkan, Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ve Doç. Dr. Barış Uzilday'ın proje yöneticisi olduğu deneyin adı, "Ekstrem Halofit olan Schrenkiella Parvulanın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması" olarak duyuruldu.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki deneyine başladı

FİZYOLOJİK VE MOLEKÜLER YANITLAR KARŞILAŞTIRILACAK

Deneyle, uzayda ve yeryüzünde yetiştirilen ve tuz stresine maruz bırakılan "A. thaliana" ve "schrenkiella parvula" bitkilerinde yeni nesil dizileme ile (RNA-seq) transkriptomun ortaya konulması ve mikro yerçekiminde glikofitik ve halofitik bitkilerin tuz stresine verdikleri bazı fizyolojik ve moleküler yanıtların karşılaştırması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Alper Gezeravcı Uzay Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Bilir Kişi:

O kadar vizyon ve misyon fakiriyiz ki, bir tane yorum yok bu habere :) Şimdi neden gittiği anlaşıldı mı bu kişinin? Hani eleştiriliyordu ya.. Gitti ve bizim profesörlerimizin deneylerini gerçekleştiriyor işte.. Çoğu misyonsuz gelip burada, tatile gitti turist olarak gitti diyordu. Beyin yoksunları :)

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Sadettin Kanber:

İnsanları eleştirmeni anlıyorum da, hakaret etmeni anlamıyorum.

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GERÇEKÇİ...!!!!!:

Birazdan gelir senin bahsettiğin arkadaşlar cahil ve vizyonsuz yorumlar yapmaya , ŞU AN İDRAK EDEMEDİLER NE OLUYOR ORADA DİYE, CAHİLLERİN BEYİNLERİ YETMEZ BU PROJELERE, çok görme cahil cühela tayfasına, :)

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Bilir Kişi:

Beyin yoksunluğu bana göre hakaret değil. Bak mesela hala aşağıda 55 milyon dolar diyerek dalga geçen var :) bu gibi işlerin nede yapıldığına dair, en ufak bilgisi yok. Olmadan da bu şekilde dalga geçtiğini düşünüyor :) Yok bende o kişilerdenim diyorsan sadettin isimli şahıs... :)

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Selahn unak:

55 milyon dolar :-) siz anladınız onu. "Ekstrem Halofit olan Schrenkiella Parvulanın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması"

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Selahn unak:

55 milyon dolar... :-) "Ekstrem Halofit olan Schrenkiella Parvulanın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması"

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ekrem celebi :

Bu deneyleri lisede zaten yapiyorduk kimi kandiriyorsunuz hahahaas

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ekrem celebi :

Makarna deneyi yokmuydu emekliller icin..mesela bir porsiyon makarna ile ertesi sabaha kadar ac kalmayacak..bence iyi pikir.belkide bu deney icin gitti

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Ali Can:

Neden 50 milyon dolar ile uzay turizmine katıldı, gibi söylemleri olan arkadaşlar artık utanabilir mi? Uzayda bitki yetiştirileceği zaman ülkemize gelecek dövizin haddi hesabı olmayacak, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez, artık çoban salatadan başka salata tarifleri ülkemizde boy gösterecek

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Selahn unak:

Önce gerçekten %100 yerli bir araç üretsek diyorum..

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