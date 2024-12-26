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Ilgaz tüneli sayesinde devlet milyarlarca lira tasarruf sağladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açıldığından bu yana 10 milyon 19 bin aracın geçtiğini ve bu tünel sayesinde 8 yılda 2,5 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı. Tünel, ulaşımı kısaltarak güvenliği artırdı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni açıldığı tarihten bugüne kadar 10 milyon 19 bin aracın kullandığını belirterek, "Tünelle, 8 yılda, akaryakıttan ve zamandan toplamda 2,5 milyar lira tasarruf sağladık." ifadesini kullandı.

Ilgaz tüneli sayesinde devlet milyarlarca lira tasarruf sağladı

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu tüneli 26 Aralık 2016'da hizmete açtıklarını anımsattı. Tünelin, 8 yıldır, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'i birbirine bağlayan Ilgaz Dağı'nda hızlı ve güvenli bir ulaşım sağladığına işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı: Tünel Türkiye'de hayata geçirilen en önemli ulaştırma projelerinden biri. Ilgaz Dağı'nda inşa ettiğimiz 5 bin 488 metre ve 5 bin 480 metrelik çift tüplü tünelle daha önce 34 dakika süren 17 kilometrelik Ilgaz Dağı geçişini 5,6 kilometre kısaltarak 8 dakikaya, 2,5 saat süren Kastamonu-Çankırı arasını da 1,5 saate düşürdük. Ülkemizin ulaşım ağının kritik noktalarında yer alan güzergahta hizmete aldığımız Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni, 2024 yılında 1 milyon 473 bin, açıldığı tarihten bugüne kadar ise 10 milyon 19 bin araç kullandı.

Ilgaz tüneli sayesinde devlet milyarlarca lira tasarruf sağladı

ILGAZ DAĞI SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI OLMAKTAN ÇIKTI

Uraloğlu, özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen 1875 metre yükseklikteki Ilgaz Dağı'nın tünel sayesinde sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktığına dikkati çekerek, tünelin hizmete girmesinden önce sürücülerin bu güzergahta yaşadığı zorlukların tarihe karıştığını vurguladı.
Uraloğlu, 1850 metre olan eski yol kotunu 1390 metreye indirerek yüksek standartlı ve güvenli ulaşım imkanını sağladıklarını belirtti.
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile çevreye zarar veren karbon emisyonunu 37 bin ton azalttıklarının altını çizen Uraloğlu, "Tünelle, 8 yılda, akaryakıttan ve zamandan toplamda 2,5 milyar lira tasarruf sağladık." ifadesini kullandı.

Ilgaz tüneli sayesinde devlet milyarlarca lira tasarruf sağladı
Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Gotleri sıkışınca ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar

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Haber YorumlarıEmine Çetinkaya:

Biz nerdeydik o sırada, halk olarak yani? Nereye kime gitti o milyarlarca dolar?

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Böyle bir hesabın hiçbir karşılığı yoktur tünel güzel ve faydalı ama bezinden zamandan tasarruf yanlış trafik sıkışıklığında hem zaman hemde yakıt sarfiyatı o söylenenin üstünde geçenlerde istanbulda yaşadığım olay otobüsteyim acıbadem köprüsü altında yeni asayiş çevirmesi başlamış içerenköye doğru gidiyoruz inanın kısa sürede yeni sahraya kadar yol kilitlendi sadece 15 dakka içinde şimdi zaman gitti yakıt gitti buna önem veren devlet bu işi yaparmı gerçeklere bakalım.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Kutlarım. İnşallah YİD ile yapılmamış , araç geçiş garabtisi verilmemiştir

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