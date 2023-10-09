İller Bankası (İLBANK) ve Dünya Bankası, suyun ve enerjinin sürdürülebilirliği için iki yeni projeyi hayata geçirecek. İLBANK tarafından 'Su Döngüselliğinin ve Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi' hazırlanırken, Dünya Bankası tarafından desteklenen projede işbirliği için imzalar atıldı. Ayrıca İLBANK tarafından 'Kamu ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi' de hazırlanarak yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji talepleri karşılanacak.

İLBANK ve Dünya Bankası, su ve enerji projeleri için işbirliği yapıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bağlı kuruluşu İller Bankası (İLBANK) ile Dünya Bankası, suyun ve enerjinin sürdürülebilirliği için iki yeni projeyi hayata geçirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İLBANK'ın, artan sıcaklıklar ve kirlilik gibi faktörler başta olmak üzere iklim değişikliği sonucunda oluşan su kıtlığının aşılması için arıtılmış atık suyun yeniden kullanımını amacıyla "Su Döngüselliğinin ve Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi" hazırladığı belirtildi.

Projenin Dünya Bankası tarafından desteklendiği vurgulanan açıklamada, 75 milyon avro bedelindeki projede işbirliği için imzaların atıldığı bildirildi.

İLBANK tarafından "Kamu ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi"nin de hazırlandığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Dünya Bankası ile birlikte yürütülecek 250 milyon avro tutarındaki projeyle yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji proje talepleri karşılanacak. Böylelikle iklim değişikliğiyle yereldeki mücadele çok daha güçlü hale gelecek. Her iki projeye kurum adına imzaları Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Karahan ve Genel Müdür Recep Türk birlikte attı."

"Yerel yönetimlerimize her türlü desteği vermeye devam ediyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, projelere dair şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Devrimi'ni gerçekleştirmek adına yerel yönetimlerimize her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Alt ve üstyapısı güçlü, mahalle kültürünü yaşatan ve iklim dostu şehirler inşa etmek için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu projeyle yenilenebilir enerji kullanımını yerel yönetimlerde de yaygınlaştırarak iklim değişikliğiyle güçlü mücadelemizi sürdüreceğiz."