Türk plastik ev ve mutfak eşyaları sektöründen Filipinler'e ticaret heyeti

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından Filipinler'de ev ve mutfak eşyaları sektörüne yönelik sektörel ticaret heyeti düzenlendi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, İKMİB'in Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen "Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü Filipinler Sektörel Ticaret Heyeti"ne İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Küçük eşlik etti. Heyete sektörden 16 firma katılım sağlarken, organizasyon kapsamında 24 alıcı firma ile yaklaşık 180 iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Heyet kapsamında Türk firmaları, plastik ev eşyaları, mutfak gereçleri, saklama ürünleri ve temizlik ekipmanları başta olmak üzere geniş ürün gamını Filipinli alıcılara tanıtma fırsatı buldu.

Program kapsamında Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Niyazi Evren Akyol, Manila Ticaret Müşaviri Volkan Göler ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Selçuk Bozok heyeti ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ev ve mutfak eşyaları sektörünün üretim gücü, kalite standardı ve rekabetçi fiyat yapısıyla dünya pazarlarında önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Asya Bölgesi ise genç nüfusu, gelişen perakende sektörü ve artan tüketim hacmi ile firmalarımız açısından stratejik fırsatlar sunuyor. Filipinler'e gerçekleştirdiğimiz bu sektörel ticaret heyeti ile üyelerimizin pazarla doğrudan temas kurmasını ve kalıcı işbirlikleri geliştirmesini hedefledik. İhracatımızın sürdürülebilirliği açısından uzak ve alternatif pazarlarda daha güçlü şekilde yer almamız büyük önem taşıyor. Asya-Pasifik Bölgesi, önümüzdeki dönemde sektörümüz için öncelikli coğrafyalardan biri olmaya devam edecek. İKMİB olarak firmalarımızın küresel pazarlardaki payını artırmak amacıyla hedef ülkelere yönelik ticaret heyeti ve alım heyeti organizasyonlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."