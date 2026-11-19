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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, kentlerin iklim değişikliğiyle mücadelede gerçekleştireceği dönüşümün finansmanı ve yenilenebilir enerji alanında uluslararası işbirliği fırsatları ele alınırken, ülkeler arasında elektrik ticaretinin geliştirilmesi vurgulandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 çerçevesinde, Avrupa Çevre ve Kaynak Ekonomistleri Derneği (EAERE) tarafından "İklim Nötr Ekonomiye Geçişin Finansmanı, Kentsel Yenileme ve İklim Değişikliğine Karşı Dayanıklılık: Küreselden Yerele" başlıklı basın toplantısı düzenlendi.

Avusturya Graz Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Wegener İklim ve Küresel Değişim Merkezi Direktörü Karl W. Steininger, toplantıda yaptığı konuşmada, COP31 Başkanlığı tarafından açıklanan "35'e 35 Küresel Elektrifikasyon Hedefi"nin önemine işaret ederek, bu hedefin iklim açısından fayda sağlayabilmesi için elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi gerektiğini söyledi.

Steininger, güneş ve rüzgar enerjisinin düşük maliyetli elektrik üretiminde önemli potansiyel sunduğunu belirterek, bu kaynakların günlük ve mevsimsel koşullara bağlı olarak değişkenlik göstermesi nedeniyle ülkeler arasında elektrik ticaretinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu noktada Kuzey ve Güney Yarımküre'deki ülkelerin mevsimsel farklılıklardan yararlanarak elektrik ticareti yapabileceğine değinen Steininger, "Araştırmamız, küresel elektrik şebekelerine geçilmesi halinde 2034'e kadar dünya genelindeki çoğu bölgede elektrik maliyetlerinin megavatsaat başına yaklaşık 50 dolar azalabileceğini ortaya koyuyor. Ekvator çevresindeki birçok bölgede ise bu tasarruf megavatsaat başına 70 dolara ulaşabiliyor." dedi.

Steininger, Mısır ve Sudan gibi güneş enerjisi potansiyeli yüksek ülkelerin yenilenebilir elektrik ticaretinden elde edebilecekleri kazançların, mevcut fosil yakıt ihracat gelirlerinin bazı durumlarda iki ila dört katına ulaşabileceğini aktararak, gelişmiş ülkelerin bu ticaretten sağlayacakları ekonomik kazanımların bir bölümünü gelişmekte olan ülkelerin elektrik iletim altyapısının finansmanına yönlendirebileceğini kaydetti.

Karbon fiyatlandırmasından 288 milyar avronun üzerinde gelir

İtalya Siena Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Floransa Düzenleme Okulu (FSR) İklim Birimi Direktörü Simone Borghesi de karbon fiyatlandırmasının kentlerin iklim değişikliğine uyum çalışmalarının finansmanında önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Borghesi, Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS) kapsamında 2013'ten bu yana emisyon tahsisatlarının açık artırma yoluyla satışından 288 milyar avronun üzerinde gelir elde edildiğini belirterek, AB Sosyal İklim Fonu'nun da ulusal eş finansman dahil 2026-2032 döneminde 86,7 milyar avroya kadar kaynak sağlamasının beklendiğini bildirdi.

Söz konusu kaynakların kentlerin doğrudan kullanımına sunulmadığını, yerel yönetimlerin finansmana ulusal ve AB düzeyindeki mekanizmalar aracılığıyla erişebildiğini belirten Borghesi, "Karbon fiyatlandırması önemli bir araç olsa da karbon gelirleri tek başına kentsel dönüşümün finansmanını karşılayamaz. Bu nedenle kamu bütçelerini, iklim fonlarını ve özel sektör sermayesini bir araya getiren tamamlayıcı finansman mekanizmalarına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Borghesi, finansmanın yatırıma dönüşebilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, iklim değişikliğine uyum yatırımlarının sağladığı toplumsal faydaların her zaman doğrudan finansal getiriye dönüşmediğini, bu nedenle kamu desteğinin önem taşıdığını vurguladı.

Borghesi, "Kentsel dönüşümün başarıya ulaşması için birbirini tamamlayan finansman kaynaklarının bir araya getirilmesi, yerel yönetimlerin yatırım kapasitesinin güçlendirilmesi ve iklim eylemlerinin yarattığı toplumsal değerin bütünüyle dikkate alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA