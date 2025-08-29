İklim Değişikliği ve Artan Enerji Talepleri Transformatör Güvenliğini Tehdit Ediyor

İklim değişikliğiyle birlikte havaların aşırı ısınması ve enerji tüketiminin artması, merdiven altı üretilen trafoların (transformatör) yanmasına sebep oldu. Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ersen Sevdi, "En güvenli transformatör bile düzenli bakım yapılmazsa risk taşır. Enerji arz güvenliği çok önemli. Kalite belgeli, test edilmiş, güvenli trafolar tercih edilmesi ülke ekonomisinin ve toplumun güvenliği için zorunludur" dedi.

İklim değişikliği her geçen gün kendisini hissettirirken yaz mevsiminde sıcaklıklar ülke geneli mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Son dönemlerde yaşanan enerji talebi ihtiyacı ve sıcak havaların artışı ile birlikte transformatörlere olan ihtiyaç da arttı. Bu durum ise trafo güvenliğini öne çıkartırken bazı merdiven altı üretilen trafoların yanması, hem vatandaşları hem de işletmeleri mağdur etti. Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ersen Sevdi, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Transformatörlere olan ihtiyaç büyüyor"

Enerji talebinin dünyada tarihte görülmemiş bir hızla arttığını belirten Sevdi, "Bugün tüm dünyada enerji talebi tarihte görülmemiş bir hızla artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre, 2030'a kadar küresel elektrik talebi yüzde 25 artacak. Türkiye özelinde ise TEİAŞ verileri, 2024 yılında elektrik tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 5'in üzerinde büyüdüğünü gösteriyor. Özellikle sıcak havaların yoğunlaştığı bu dönemde klima ve soğutma sistemlerinin kullanımıyla talep zirve yapıyor. Bu artış doğal olarak transformatörlere olan ihtiyacı da büyütüyor" ifadelerini kullandı.

"Kalitesiz ürünler yangına sebep olabilir"

Elektrik iletiminde ikamesi olmayan tek ürünün transformatör olduğuna, merdiven altı üretimlerin yangınlara neden olabildiğine değinen Sevdi, "Transformatörler enerji arzının omurgasıdır. Elektrik iletiminde ikamesi olmayan tek üründür. Ancak burada kritik olan nokta, kullanılan transformatörlerin uluslararası kalite standartlarına uygun olmasıdır. Merdiven altı üretilmiş, testleri yapılmamış trafolar ciddi risk taşır. Bu transformatörler, kısa devre, yangın, hatta can kaybına kadar gidebilecek sonuçlara yol açabilir. Maalesef geçmişte Türkiye'de yaşanan bazı sanayi yangınlarının kaynağında bu kalitesiz ürünler olduğunu gördük" diye konuştu.

"Tüm aşamaları geliştiriyor ve kontrol altında tutuyoruz"

Beta Enerji'nin ürettiği transformatörlerin yapay zeka desteğiyle test edildiğine dikkat çeken Sevdi, "Biz Beta Enerji olarak, 2013 yılında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş test laboratuvarımız ile her ürünümüzü uluslararası standartlarda test ediyoruz. 2017'de kurduğumuz Ar-Ge merkezimiz, sektördeki ilklerden biri olarak, ürün güvenliği ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Ayrıca 2024'te kurduğumuz yapay zeka departmanımız sayesinde üretimden test süreçlerine kadar tüm aşamaları hem geliştiriyor hem de kontrol altında tutuyoruz. Beta Enerji servis ve bakım ekipleri 7/24 sahada görev yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanında hızlı müdahale kabiliyetiyle çalışıyor, sadece kendi ürünlerimizde değil, genel trafo güvenliği konusunda da hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Güvenli çözümler üretmeye devam ediyoruz"

Enerji arz güvenliğinin çok kritik bir dönemde olduğuna vurgu yapan Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ersen Sevdi, daha sonra şunları söyledi:

"Sonuç olarak, enerji arz güvenliğinin böylesine kritik olduğu bir dönemde, kalite belgeli, test edilmiş, güvenli trafolar tercih edilmesi sadece şirketlerin değil, ülke ekonomisinin ve toplumun güvenliği için de zorunluluk. Biz Beta Enerji olarak, 'Türkiye'nin dönüştürücü gücü' vizyonuyla, dünya standartlarında güvenli çözümler üretmeye devam ediyoruz." - ADANA