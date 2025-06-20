İklim Değişikliği İngiltere'de Sıcak Hava Dalgalarını %100 Artırıyor

Fosil yakıt kaynaklı küresel ısınmanın, İngiltere'de 32 derecelik tehlikeli seviyede sıcak günlerin yaşanma olasılığını 100 kat artırdığı belirlendi.

İngiltere'de bu hafta sıcak hava dalgası etkisini gösterirken, uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) tarafından yapılan ilişkilendirme analizinde, iklim değişikliğinin sıcak hava dalgaları üzerindeki etkisi incelendi.

İngiltere Meteoroloji Kurumu Met Office'e göre, İngiltere'de çarşamba gününden itibaren artan sıcaklıklar, dün 31 dereceye ulaştı. Sıcaklıkların bugün 32 ve yarın da 34 dereceyi bularak, yılın en yüksek seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

WWA analizine göre, iklim değişikliği haziranda 32 derecenin üzerindeki tehlikeli seviyede sıcak günlerin görülme olasılığını 100 kat daha olası hale getirdi.

İklim değişikliği nedeniyle, İngiltere'de üç gün üst üste 28 derecenin üzerine çıkan sıcak hava dalgalarının görülme ihtimali de sanayi öncesi döneme göre 10 kat daha fazla. Sanayi öncesi dönemde bu tür sıcak hava dalgaları 50 yılda bir görülürken, artık ortalama 5 yılda bir yaşanıyor.

Sanayi öncesi dönemde 32 derece sıcaklığa ulaşan günler 2 bin 500 yılda bir bekleniyordu ancak bugün bu olasılık yaklaşık 25 yılda bire düştü.

Bu kapsamda, İngiltere'de haziranda sıcak hava dalgaları iklim değişikliği nedeniyle artık 2 ila 4 derece daha şiddetli geçiyor.

Sağlık tehdidi oluşturuyor

Sıcaklıkların 28 dereceyi aşması, özellikle yalnız yaşayan yaşlılar, açık alanda çalışanlar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için ciddi sağlık riski taşıyor.

Bu seviyedeki sıcaklıklar genelde "güzel hava" olarak algılansa da bu sıcaklıklar geçmişte ısı-sağlık uyarılarıyla ilişkilendirilen ölümlerde artışlara yol açtı.

Yeni binalar için sıcaklığa karşı önlemler alınması zorunlu olmasına rağmen, İngiltere'de mevcut yapı stoku yüksek sıcaklıklar karşısında hala büyük ölçüde savunmasız.

Ülkede aşırı sıcaklarla mücadeleye yönelik mevcut politikalar dağınık ve uyumsuz halde bulunurken, artan sıcaklıklar ulusal sağlık sistemine yük, ulaşımda aksama, hava kirliliğinde artış ve çalışma koşullarının zorlaşması gibi farklı etkiler doğuruyor.

???????- Sıcaklık artışı yüzyıl sonunda 3 dereceye doğru ilerliyor

Imperial College London Çevre Politikaları Merkezi Araştırmacısı Ben Clarke, analiz sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, bu sıcak hava dalgasının gezegenin bir kez daha tehlikeli seviyede ısındığını hatırlattığını belirterek, "Küresel sıcaklık artışı sanayi öncesi döneme göre 1,3 derece arttı ama yüzyıl sonunda bu artışın 3 dereceyi bulabileceği şekilde ilerliyoruz. Her derecelik artışla, İngiltere daha sıcak olacak ve tehlikeli sıcak hava dalgaları yaşayacak." uyarısında bulundu.

Bu durumun sıcaklığa bağlı daha fazla ölüme yol açabileceğine işaret eden Clarke, "Gelecekte sürekli sıcaklarla karşılaşmamak için en iyi yol, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiştir." ifadesini kullandı.

Londra Imperial College Grantham Enstitüsü İklim Değişikliği ve Çevre Bölümü İklim Bilimi Kıdemli Öğretim Görevlisi ve WWA Eş Kurucusu Friederike Otto da petrol, gaz ve kömür kullanımının devam etmesiyle söz konusu sıcak hava dalgalarının daha şiddetli hale geldiğini vurguladı.

İngiltere'de bazı siyasi liderlerin hala daha fazla fosil yakıt çağrısı yapmasını "tam anlamıyla akıl dışı" olarak nitelendiren Otto, şunları kaydetti:

"Küresel ölçekte emisyonlar net sıfıra inmedikçe, iklim değişikliği İngiltere'de giderek daha tehlikeli sıcak hava dalgalarına, yangınlara ve sellere yol açmaya devam edecek. Sıcak hava dalgaları İngiltere'de hala göz ardı edilen bir tehdit. Klimalı ofislerde çalışanlar belki güvende olabilir ama açık havada, mutfakta ya da sıcak ortamlarda çalışan düşük gelirli bireyler, bu işlerinin ardından kötü yalıtımlı evlerine dönüyor. Toplumsal eşitsizlikle mücadele, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için çok önemli."