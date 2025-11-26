İkiz Dönüşüm Temalı Sanal İstihdam Fuarı Başladı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İkiz Dönüşüm Temalı Sanal İstihdam Fuarı'na 172'si yeşil dönüşüm, 96'sı dijital alanda faaliyet gösteren toplam 268 firmanın katıldığını açıkladı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen İkiz Dönüşüm Temalı Sanal İstihdam Fuarı, bugün başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından fuara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün başlayan fuarımıza 172'si yeşil dönüşüm, 96'sı dijital alanda faaliyet gösteren toplam 268 firma katılıyor. İkiz Dönüşüm Temalı Sanal İstihdam Fuarı'yla; istihdama erişimi kolaylaştıracak, iş gücümüzü destekleyecek, çalışma hayatının yeşil ve dijital dönüşüm uyumunu artıracağız" dedi.