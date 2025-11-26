Haberler

İkiz Dönüşüm Temalı Sanal İstihdam Fuarı Başladı

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 268 firmanın katıldığı fuarın; istihdama erişimi kolaylaştırmayı ve yeşil-dijital dönüşümü desteklemeyi amaçladığını açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İkiz Dönüşüm Temalı Sanal İstihdam Fuarı'na 172'si yeşil dönüşüm, 96'sı dijital alanda faaliyet gösteren toplam 268 firmanın katıldığını açıkladı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen İkiz Dönüşüm Temalı Sanal İstihdam Fuarı, bugün başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından fuara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün başlayan fuarımıza 172'si yeşil dönüşüm, 96'sı dijital alanda faaliyet gösteren toplam 268 firma katılıyor. İkiz Dönüşüm Temalı Sanal İstihdam Fuarı'yla; istihdama erişimi kolaylaştıracak, iş gücümüzü destekleyecek, çalışma hayatının yeşil ve dijital dönüşüm uyumunu artıracağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
