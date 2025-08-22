'ikinci Seçil Erzan' vakası iddiasında gerçekler ortaya çıktı

Ziraat Bankası'nda görevli G.B.'ye ilişkin öne sürülen iddialar basında yer aldı. G.B.'nin milyonlarca lirayı dolandırdığı öne sürüldü. G.B.'nin özel kalem müdürü olduğu, üst düzey banka yöneticilerinin adını kullanarak onlarca kişiye "yüksek getirili fon" vaadiyle para topladığı söylendi. CHP'li Cevdet Akay, bunun 'ikinci Seçil Erzan vakası' olduğunu, ileri sürdü.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Odatv'nin haberine göre bankada çalışan G.B.'nin bankacılık işlemleri yapma yetkisi bulunmadığı ortaya çıktı. Ayrıca dolandırılan kişilerin aslında kendi çevresinden olduğu öğrenildi.

G.B.'nin görev tanımının gelen telefonlara bakmak ve yönlendirme yapmakla sınırlı olduğu belirtilirken; G.B.'nin pozisyonu gereği en basit para yatırma-çekme işlemini bile yapmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

BANKACI MÜŞTERİ İLİŞKİSİNDE KİŞİLER DEĞİL

Söz konusu İddiaya göre dolandırıldığını söyleyen mağdurların bir kısmı personel. Kalanlar da ilgili kişinin akrabaları. Yani bu mağdurlar, kişinin bir banka şubesinde çalışmasından dolayı tanıdığı kişilerden oluşuyor. Bankacı-müşteri ilişkisindeki kişiler değil.

GERÇEĞİ BANKA ORTAYA ÇIKARDI

Olayın üzeri kapatılmak isteniyor iddiasının ise doğru olmadığı ifade edilirken, dolandırıcılığın banka tarafından iç denetim ile tespit edildiği vurgulandı.

BANKA YÖNETİMİ İLİŞİĞİ KESTİ

Banka yönetimi olayı öğrenince personelin banka ile ilişiği kesildiği de ifade edildi. Ardından da konu ile ilgili soruşturma raporları dahil tüm bilgilerin adli makamlara teslim edildiği belirtildi.