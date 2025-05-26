İkinci El Oto Pazarında Bayram Havası: Hareketli Günler Yaşanıyor

İkinci El Oto Pazarında Bayram Havası: Hareketli Günler Yaşanıyor
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Bursa'da ikinci el otomobil pazarında bayram öncesi hareketlilik artıyor. Aracını bayram ve yaz tatili için almak isteyen vatandaşlar, oto pazarına akın etti. Satışlarda gözle görülür bir artış yaşanırken, alıcılar ve satıcılar memnun.

İkinci el oto pazarında bayram havası

İkinci el oto pazarı, bayrama yaza arabasız girmek istemeyenlerle doldu taştı

BURSA - Bursa'da ikinci el otomobil pazarında bayram havası erken yaşandı. Bayrama sayılı günler kala araçsız kalmak istemeyenler, kimi ailesiyle, kimi arkadaşıyla, kimisi ise ustasıyla oto pazarının yolunu tuttu.

Geçtiğimiz haftalarda sinek avlayan ikinci el otomobil pazarı yazın gelmesi ve bayrama sayılı günler kala hareketli günler yaşanıyor. Bayram ve yaz tatili için otomobil almak isteyen vatandaşlar ikinci el satışlarını arttırdı. Pazarda ikinci el satışlarında gözle görülür artış gözlenirken, bu durum otomobil alım satım yapanların yüzünü güldürdü.

Her bütçeye göre ticari ve hususi aracın bulunduğu oto pazarında, alanda satan da pazardan memnun ayrıldı. Bayram öncesi geçen haftalara göre daha hareketli bir pazar gördüklerini belirten hem satıcı hem de alıcılar şöyle konuştu;

"Sabahın ilk saatleri olmasına rağmen gezerken 3-4 tane arabanın satıldığını gördüm. Bayrama sayılı günler kala, bir hareketlilik başladı. Kimse bayrama ve yaz tatiline araçsız girmek istemiyor. Memleketine gidecek olan var. Gezmeye gidecek olan var. Otomobil kiralamaktansa kendi araçlarıyla gitmek için araba almak istiyorlar. Fiyatlar her bütçeye göre var. 150 bin liradan başlayan fiyatlar bile var. İnsanlarımız kilometreye, değişene ve boyaya çok takıyor. Eğer arabanın şasesinde bir şey yoksa, çok umursanacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Oto pazarında araba satışının veya alışının olmayacağını düşünenler var. Ancak bu gibi yerler daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem istediğiniz arabayı, istediğiniz gibi görüyorsunuz. İstediğiniz gibi pazarlık yapabiliyorsunuz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR - Ekonomi
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