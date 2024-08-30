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İkinci El Araç Satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu Hale Getirildi

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Galerici Ahmet Yurtlu, ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında güvenli ödeme sisteminin herkes tarafından kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi ve yetki belgesi olmayanların araç satışı için ilan veremeyecek olmasını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Galerici Ahmet Yurtlu, ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında güvenli ödeme sisteminin herkes tarafından kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi ve yetki belgesi olmayanların araç satışı için ilan veremeyecek olmasını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İkinci el motorlu kara taşıtı satışlarında güvenli ödeme sisteminin herkes tarafından kullanılması zorunlu hale getirilirken; yetki belgesi olmayanlar ise araç satışı için ilan veremeyecek. Galericiler olarak bu konuyu uzun süredir dillendirdiklerini kaydeden Galerici Ahmet Yurtlu; sistemin kendilerini de mutlu ettiğini söyledi. Yurtlu, "Yetki belgesi olmayan artık araç satışı yapamayacak. Bu bizlerin uzun süredir dillendirdiği bir konuydu. Bu vatandaş için de satıcı ile de makul bir uygulama. Bir şeyi yetkili satıcısından almak ve aldığınız malın arkasında duruluyor olması avantajdır. Bu yönetmelik başarılı olursa güzel sonuçlar elde edeceğini düşünüyoruz. Yetki belgesi ile ekspertizlere de çok iş düşüyor ve bu zorunlu hale geliyor. Ekspertiz yapılmadan araç satılamayacak ve bunda da satıcının bilgileri ve beyanı esas olacak. Aynı zamanda yetki belgesi de ekspertize eklenecek. Bu açıdan ekspertizlerinde sorumluluğu olacak ve bu raporu 5 yıl saklama zorunluluğu olacak" ifadelerini kullandı.

Bunların vatandaş için artı olduğunu kaydeden Galerici Yurtlu, "Vatandaşlar nereden ne aldığını bilecek. Aynı zamanda 8 yıl ve 160 bin şartı da geliyor. Bu daha önce tasarlanmıştı ama şuanda uygulamaya geçiyor. 8 yıldan daha genç arabada zorunlu olacak. 160 bin kilometrenin altındaki araçlarda da eksper zorunluluğu olacak. Eksperlerde yanlış ve yanıltan eksper yaptıkları zaman birincisinde ikaz edilecek, ikincisinde Ticaret Bakanlığı'ndan yetki ve tescil belgelerinin iptaline kadar giden sonuçlara varacak. Bunlar gerçekten doğru yapılan işler. Yetkili olmayanları araç satışı yapmaması bizim için avantaj. Çünkü burada takibi de, kimin ne yaptığını bilmekte mümkün değil. Bunları ciddi bir şekilde eleyeceğiz. TSE yeterlilik belgesi olmayan illerde de 10 gün içinde alınacak olan belgeler geçerli olacak. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu işi yetkili insanların yapmaması. Yetkili insanlar yapmadıkları zaman mutlaka aksaklıklar çıkıyor. Bu işi yapanlara bir standart getirdiğiniz zaman bunlarda bu kurallara uymak zorunda kalacak. Bu avantajlı ve iki tarafında memnun kalacağı bir sistem olacak" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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