İkinci el araçta 15 günlük sigorta zorunluluğu kalktı

Anayasa Mahkemesi tarafından araç satışında yapılan zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenleme iptal edildi. 9 ay sonra yürürlüğe girecek uygulama araç satışında yeni bir dönemi de başlatacak.

Uzun yıllardır ikinci el bir araç alındığında aracı alan kişiye zorunlu trafik sigortasını yaptırması için 15 günlük bir süre tanınırken satın alınan aracın mevcut bir trafik sigortası varsa aracın eski sahibinden kalma sigorta da 15 gün boyunca geçerli oluyordu. AYM'nin iptaliyle araç satışında başlayacak yeni uygulama hakkında bilgi veren Avukat Selim Ünal eski düzenlemenin hak kayıplarına neden olduğunu söyleyerek ikinci el araç alanların trafiğe çıkması için zorunlu sigortayı yaptırması gerekeceğini belirtti.

İKİNCİ EL ARAÇ ALANLAR HEMEN SİGORTA YAPTIRMAK ZORUNDA

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla ilgili konuşan Avukat Selim Ünal,ikinci el bir araç alan kişinin trafiğe çıkabilmesi için zorunlu trafik sigortasını yaptırmak zorunda olduğunu söyleyerek "Aracımızı aldığımız tarihten itibaren eğer ki sigorta yaptırmazsak bizim sorumluluğumuz başlayacak, eski sigortanın hiçbir sorumluluğu kalmayacak. Eğer ki biz kendi sigortamızı da yaptırmazsak, sigortasız bir şekilde üçüncü kişilere verdiğimiz zarardan ruhsat sahibi olarak biz sorumlu olacağız. Düzenlemedeki en önemli kısım bu. Eskiden aracımızı aldıktan 10-15 gün sonra trafik sigortamızı yaptırıyorduk. Bu durum şu an tamamen ortadan kalkmış durumda." dedi.

"ESKİ DURUM HAK KAYIPLARINA NEDEN OLUYORDU"

Aracını satan kişinin sigortasının 15 gün devam ettiği düzenleme ile sorumluluğunun devam ettiğini dile getiren Ünal, "Biz aracımızı satmışız, mülkiyeti başka bir kişiye geçmiş, hiçbir sorumluluğumuz yok, araç üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamıyoruz ve buna rağmen bizim sorumluluğumuz aracımızı satmamıza rağmen 15 gün boyunca devam ediyordu. Böylece üçüncü kişilere sattığımız araçta örneğin alkol alıp araca zarar vermesi takdirinde oluşan yaralamalı, ölümlü ve maddi hasarlı kazalarda bizim sigortamıza karşı dava açıyordu. Bizim de bu durumda ruhsat sahibi olarak sorumluluğumuz devam ediyordu. Bu durum da inanılmaz derecelerde hak kayıplarına neden oluyordu" diye konuştu.

DÜZENLEME NASIL İPTAL EDİLDİ?

Adana 4'üncü Tüketici Mahkemesi'nin baktığı bir davada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94'üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan 'Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir' şeklindeki düzenlemenin iptali için AYM'ye başvuruldu. Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu tespit ederek, düzenlemeyi iptal etme kararı aldı.