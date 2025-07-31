İki büyükşehirde ekmeğe zam! 200 gram ekmek artık 15 lira

İki büyükşehirde ekmeğe zam! 200 gram ekmek artık 15 lira
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İki büyükşehirde ekmeğe zam! 200 gram ekmek artık 15 lira
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Temel gıda ürünlerinden biri olan ekmeğe İzmir ve Ankara'da yarından (1Ağustos 2025) itibaren zam geliyor. Fırıncılar odalarının verdiği kararla ekmeğin fiyatı 12,5 liradan 15 liraya yükselecek.

Türkiye'nin en temel gıda ürünlerinden biri olan ekmeğe Ankara ve İzmir'de zam geldi. Fırıncılar odalarının aldığı kararla, 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liradan 15 liraya yükseldi.

İki büyükşehirde ekmeğe zam! 200 gram ekmek artık 15 lira

YARINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

Zamlı tarife 1 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olacak. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, yeni fiyatın yarından itibaren uygulanacağını duyurdu. İzmir'de de fiyatlar 15 liraya çıkarken, İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, maliyetlerdeki artışa rağmen zam oranını yüzde 20 ile sınırlı tuttuklarını belirtti.

Vatandaşlar ise art arda gelen zamlar karşısında endişeli.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Feto parmağı olabilir. Gıda sektörüne girip organize şekilde fiyat yükseltiyorlar. Dıj güçlerin saldırısı var.

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Haber Yorumlarıbilal bey:

Yapılan zam %20, yarın açıklanacak Enflasyon Oranı %1,3169 (Not: Ocak ayında da yüzde 25 yapılmıştı)

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Haber YorumlarıYusuf Kanat:

biz ekmeği 15 TL alıyuz fırıncılık odası yatıyor

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Haber YorumlarıSedat Kaya:

Düşün artık kardeş halktan bi haberler :) bizde hemen hemen 1 senedir ekmeği 15 tl den alıyoruz 200 grlık sokağa inip insanlar ne halde bilen yokki oturduğunuz yerde yönetmeye devm edin illaki gelecek secimler :)

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Aydın'da da, maliye bakanı duysun :)))

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Burda açık ekmek halk arasında çarşı ekmeği 20 TL

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İki büyükşehirde ekmeğe zam geldi
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