İKB Başkanı Al Jasser: Ekonomik Çeşitlendirme Önemli Bir Adım

İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu Başkanı Muhammed Al Jasser, küresel gümrük tarifeleriyle ilgili son gerginliklerin üye ülkelerin ekonomileri üzerinde potansiyel olarak olumsuz etkileri olabileceğini belirterek, çeşitlendirmenin ekonomileri güçlendirmek, kendi kendine yeterlilik ve uzun vadeli ekonomik istikrarı teşvik etmek için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Cezayir'in başkentinde düzenlenen İKB'nin yıllık toplantısında konuşan Al Jasser, küresel gelişmelerin ekonomik entegrasyonu hızlandırmayı, alternatif ve gelecek vadeden pazarlara açılmayı ve üye ülkeler arasında iç ticareti teşvik etmeyi zorunlu hale getirdiğini dile getirdi.

Al Jasser, "Krizlerin iç içe geçtiği son derece karmaşık bir küresel manzaranın ortasında, küresel ekonomi bugün, tırmanan jeopolitik gerilimler, kötüleşen ekonomik parçalanma ve iklim değişikliğinin yansımaları gibi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıyadır." diyerek IMF'nin son raporuna göre, küresel büyümenin 2024'te yüzde 3,3'e ve 2025'te yüzde 2,8'e düştüğünü hatırlattı.

İKB'nin üye ülkelerinin karışık bir ekonomik performans kaydettiğini aktaran Al Jasser, Asya, Latin Amerika ve Avrupa'da büyüme biraz yavaşlarken, MENA bölgesinde 2022'de yüzde 5,8'den 2023'te yüzde 1,5'e keskin bir düşüş görüldüğünü, ardından 2024'te yüzde 1,6'ya doğru iyileşme olduğunu ve 2025'te yüzde 3'e yükselmesinin beklendiğini anlattı.

Sahra Altı Afrika'nın geçen yıl yüzde 3,7'den yüzde 4,2'ye yükselen büyüme ile umut verici bir model ortaya konduğunu ifade eden Al Jasser, bu artış eğiliminin mevcut küresel ticaret aksaklıklarına rağmen bu yıl da devam etmesinin beklendiğini vurguladı.

Al Jasser bu zorluklara rağmen, İKB'nin üye ülkelerde kalkınmanın yönlendirilmesinde ve ekonomik istikrarın pekiştirilmesinde öncü bir rol oynamaya devam ettiğinin altını çizdi.

"Çeşitlendirme, ekonomilerin sağlamlığını güçlendirmek ve kendi kendine yeterliliği ve uzun vadeli ekonomik istikrarı teşvik etmek için önemli bir adımdır." diye konuşan Al Jasser, daha derin ve daha sürdürülebilir bir kalkınma etkisi yaratmak için İKB'nin stratejik ortaklıklarını güçlendirdiğini, yönetişim yapısını geliştirdiğini ve birçok üye ülkede finansman açığını kapatmak için gerçek bir kaldıraç oluşturan İslami finans ilkelerinin temelini oluşturduğu yenilikçi finansman modellerini benimsediğini kaydetti.

İKB'nin 19 Mayıs'ta başlayan ve 4 gün sürecek yıllık toplantısı, 57 üye ülkeden banka başkanları, yetkililer, uzmanlar, akademisyenler ve özel sektör temsilcilerini "Ekonomileri Çeşitlendirmek, Yaşamları Zenginleştirmek" ana teması altında bir araya getirdi.