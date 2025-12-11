İhracatta sınır tanımayan CANiK, 'Uzak Ülkeler Şampiyonu' oldu

Türk savunma sanayiinin uluslararası pazarlardaki güçlü temsilcisi CANiK, son yıllarda sürekli büyüyen ihracat performansıyla "Uzak Ülkelere En Çok İhracat Yapan Turquality Şampiyonluğu" elde etti.

Samsun Yurt Savunma'nın (SYS Grup) hafif ve orta kalibre silah sistemlerindeki global markası CANiK, ihracat başarılarına bir yenisini ekledi. Turquality Destek Programı'nın 20. yılı adına düzenlenen "TURQUALITY Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı", Türkiye İhracatçılar Meclisi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda üst düzey katılımla gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve sektör temsilcilerinin de hazır bulunduğu törende, Turquality Destek Programı'nda yer alan ve ihracat başarısı gösteren firmalara ödül verildi. CANiK, "Uzak Ülkelere En Çok İhracat Yapan Turquality Şampiyonu" kategorisinde ödül alarak ihracattaki başarısını tescilledi.

CANiK'in ödülü, bağlı bulunduğu SYS Grup Yönetim Kurulu Üyesi Nafia Didem Aral'a, Turquality Destek Programı'nın fikir sahibi Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen tarafından takdim edildi. Nafia Didem Aral, ödüle ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"CANiK olarak uluslararası arenada Türkiye'nin üretim gücünü, mühendislik kabiliyetlerini ve küresel vizyonunu temsil ediyoruz. Biz her bir ihracat ürünümüzü, aslında Türkiye'nin fikri sermayesinin, Ar-Ge gücünün ve bağımsızlık vizyonunun bir dışa yansıması olarak görüyoruz. Bu nedenle kalite ve yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretimde hem de bunları uluslararası pazarlara taşımada sınır tanımadan faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Rakamlara baktığımızda da Türkiye savunma sanayiinin 2024 yılı ortalama kilogram başı değeri 67 dolar iken, SYS Grup olarak şirketimizin ihracat değeri 125 dolar olarak gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde hedefimiz bu değeri 250 dolar bandına taşımak olacaktır. Türkiye, ABD ve İngiltere'deki tesislerimizle küresel ölçekte büyüyen, 'Türk mühendislerinin ürettiği ürünleri dünyaya ihraç eden bir yapı' haline gelen CANiK markamız, bugün 80'den fazla ülkede kalite, güven ve mühendislikte Türkiye markasını gururla temsil etmektedir.

Ancak bizim için asıl başarı, ürettiğimiz her sistemde 'Made in Türkiye' ibaresini bir kalite markasına dönüştürmektir. Bu yolda bize rehberlik eden, dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı Turquality'ye ve emeği geçen tüm paydaşlarına teşekkürlerimizi sunarız."

Törende farklı sektörlerde ödül alan diğer firmalar ve temsilcileri ise THY adına Bilal Ekşi, TÜPRAŞ adına Zeynep Keskin, TUSAŞ adına Bertan Kurt, Merinos adına Ömer Bakır, Bor Çelik adına Ozan Faik Tumba, Beko adına Fatih Özkadı, Alp Aviation adına Şenay İdil ve Yücel Boru adına İbrahim Begen oldu. - İSTANBUL