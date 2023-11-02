İhracatçılar, Çin'e dış ticaret açığını düşürmeye gidiyor

Türk ihracatçıları Çin'in en büyük ithalat fuarına dış ticaret açığımızı düşürmeye gidiyor. 15 Türk firması, 5-10 Kasım 2023 tarihlerinde Çin Şanghay'da 6. Kez düzenlenecek olan Çin'in en prestijli fuarı olan "Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2023"te Türkiye'nin Çin'e ihracatını artırmak ve dış ticaret açığını düşürmek için mesai harcayacaklar.

Çin Şanghay'da 6. Kez düzenlenecek olan Çin'in en prestijli fuarı olan "Çin Uluslararası İthalat Fuarı" 5-10 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de bu fuarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin, 2022 yılında 254 milyar dolarlık ihracata karşılık 363 milyar dolar ithalat yaptığını hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Ticaret Bakanlığı'mızın 2022 yılında hayata geçirdiği "Uzak Ülkeler Eylem Planı" yıllık 20 milyar dolar ihracat yaptığımız 18 ülkeye ihracatımızı 80 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor" dedi.

"Çin ile ticaretimizin büyümesini istiyoruz"

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu 4 yıldır Ege İhracatçı Birlikleri olarak üstlendiklerini dile getiren Eskinazi, "Çin 2022 yılı verilerine göre 3,6 trilyon dolar ihracat ile dünyada birinci sırada olmasına karşın, 2,7 trilyon dolarlık ithalatla dünyanın en çok ithalat yapan ikinci ülkesi durumunda. Çin ile ticaretimizin karşılıklı ve sağlıklı zeminde büyümesini arzu ediyoruz. Ticaret Bakanlığı'mızın 2022 yılında hayata geçirdiği "Uzak Ülkeler Eylem Planı" yıllık 20 milyar dolar ihracat yaptığımız 18 ülkeye ihracatımızı 80 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Çin'de bu ülkelerden birisi. Çin'e 3 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımızı bu hedefler çerçevesinde 4 kat artırarak 12 milyar dolara çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

"Çin 2019 yılından beri radarımızda"

Ege İhracatçı Birlikleri olarak Çin'e uzun yıllardır odaklı olduklarını ifade eden Eskinazi, "Çin bizim radarımıza 2019 yılından itibaren ciddi anlamda girmiş bulunmakta. "Çin'den satın almak uzak değilse, Çin'e satmak da uzak değil" mottosuyla Çin pazarındaki çalışmalarımıza 2019 yılında start verdik. "Ege İhracatçı Birlikleri'nde 2019 yılını "Çin Yılı" ilan ettik. Birliğimiz bünyesinde 'Çin Takımı' kurduk. Bu ekip mesailerinin çoğunu Çin'e harcamakta. İhracatçılarımızı Çin pazarının sunduğu fırsatlardan haberdar etmek ve Çin e-ticaret platformlarıyla tanıştırmak amacıyla "Hedef Pazar: Çin" seminerleri düzenledik. Kasım 2022'de üyelerimiz için bir Çin Mini MBA Sertifika Programı düzenledik. İhracatçılarımızı Çinli ithalatçılar ile buluşturmak için alım heyetleri organize ettik. ICBC Türkiye Bankası ile Mutabakat Zaptı imzaladık. İkili ilişkilerimizi yerel para birimlerinde geliştirmek için bazı platformlar geliştirmeye çalışıyoruz. Wechat hesapları oluşturduk. Çin'in popüler e-ticaret platformlarında da bölgemizin ürünlerini tanıtmak için çalışıyoruz. Dünyanın en büyük doğal taş fuarı olan "Xiamen International Natural Stone" fuarına da uzun yıllardır milli katılım düzenliyoruz. Çin'in önde gelen dernek / STK ve Ticaret Odaları ile kurduğumuz sağlam networklerimizi geliştirmek adına Birliğimizde sık sık Çin Bürokratla/ Dernek Başkanları ve temsilcileri ile toplantılar gerçekleştirmekteyiz."

CIIE 2023'te en yüksek katılıma sahne olacak

Çin'in pandemi döneminde 3 yıl süreyle dünyayla bağlarının zayıfladığını ancak bu sürecin geride kaldığını aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda; Hizmetler, Otomobil, Akıllı Endüstri ve Bilgi Teknolojileri, Tüketici Ürünleri, Medikal Ekipmanlar ve Sağlık Ürünleri, Gıda ve Tarımsal Ürünler olarak ayrı holler bulunduğunu belirtti.

CIIE Fuarı'nın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından bizzat planlanan, önerilen ve teşvik edilen önemli bir girişim olduğunun altını çizen Işık, "CIIE Çin'in en prestijli fuarı olması yanında, dünyanın en büyük ithalat fuarı olma özelliği ile de başta Asya Pasifik bölgesi olmak üzere birçok yabancı katılımcının ilgi odağı olan bir fuar. Bu nedenle firmalarımız için markalarını tanıtması, genel anlamda Türk marka imajımızın güçlendirilmesi ve yoğun ve verimli ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek olması sebebiyle firmalarımızın anılan fuara katılımı hem kendileri Çin ile dış ticaret açığımızın ülkemiz lehine çevrilmesi açısından büyük önem taşıyor. Fuarın bu sene Çin'li büyük ithalatçıların yüksek katılımı ile çok verimli geçeceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

Çinli influencerlar Türkiye standını ziyaret edecek

Sosyal medyanın tüketici tercihlerinde belirleyici bir hale gelmesi pazarlamada da influencerlarla etkin iş birliklerini beraberinde getiriyor. Ege İhracatçı Birlikleri, 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı sırasında Çinliler tarafından sevilen yüksek takipçili influencerların Türkiye standından canlı yayınlar yapmalarını organize edecek. Bu sayede Çinli tüketiciler ile daha çok etkileşim kurulması amaçlanıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı süresince kuru meyve, zeytinyağı ve şarap tadım etkinlikleriyle ilginin Türkiye pavyonunda toplanmasını amaçlıyor. EİB standında yer alacak bir robot ile yeni dünya düzenindeki yapay zeka gerçeğini eğlenceli bir şekilde ziyaretçilerin deneyimlemesine olanak sunacak.

Ege İhracatçı Birlikleri fuar sırasında Çin'in iş dünyasında önde gelen dernek ve odalarla görüşmeler yaparak, iş birliği protokolleri imzalayacak. - İZMİR